Osasuna castiga la falta de gol

No hubo campanazo en El Sadar. El Extremadura estuvo vivo durante todo el partido en uno de los encuentros más difíciles de toda la temporada, pero su inoperancia ofensiva, principal talón de Aquiles de este equipo en la segunda vuelta, volvió a ser determinante para que no pudiera hacerle sonrojar a un Osasuna espeso que, tirando de calidad, sacó adelante un partido, aunque evidenció dudas en su fútbol (1-0).

Sorprendió Manuel de inicio con un once con cambios importantes. Lolo González jugó de titular por Fausto Tienza y el jugador sanluqueño fue de lo mejor del Extremadura. Dio temple, control y fuerza al centro del campo y demostró que puede ser un futbolista a tener en cuenta para los próximos envites. El otro cambio importante fue la entrada de Willy como titular en punta de lanza. El capitán azulgrana bregó todo lo que pudo, pero no tuvo ninguna ocasión en la que pudiera evaluarse su determinación. Lo dio todo y no se le puede reprochar más. Ortuño salió en la segunda parte y, salvo algunos destellos, tampoco tuvo una ocasión determinante. Arriba, el Extremadura está huérfano de gol y, posiblemente, de ese último pase que genera la ocasión deseada. Y eso, en Segunda, son problemas que han de arreglarse con urgencia a sólo diez partidos del final.

Sujetó bien el Extremadura los primeros minutos eléctricos de Osasuna. La derrota en Tenerife llevó a los de Arrasate a salir con la responsabilidad de agradar pronto a la grada rojilla y eso controló bien el cuadro de Almendralejo con personalidad y posesiones largas. La primera ocasión no llegó hasta los once minutos, con un remate de Unai García que se marchó fuera a la salida de un córner.

El Extremadura, no solo controlaba la ansiedad de Osasuna, sino que trataba de aprovecharse de ella. Una magnífica triangulación entre Bastos, Reyes y Kike Márquez dejó a Bastos en la frontal del área con mucho ángulo para el disparo, pero el gallego disparó flojo al centro de la portería donde Rubén blocó bien colocado.

Osasuna trató de cambiar su forma de penetrar en el área y empezó con insistencia a buscar las bandas de Roberto Torres y Rober Ibáñez. La zaga azulgrana tenía controlada la situación hasta que a la media hora de juego levantó el pie del acelerador. Clerc puso un balón raso al corazón del área y Rober Ibáñez, con mucha comodidad y ante la pasividad de Pardo en el bloqueo, se terminó colando hasta la cocina y picando la pelota sobre la figura de Casto para hacer el único gol del encuentro. Un tanto que dejó al aire la falta de contundencia del Extremadura en esa jugada, donde Ibáñez apenas tenía espacio para inventarse el disparo.

Dejó aturdido el gol al Extremadura unos cuantos minutos y Juan Villar estuvo a punto de hacer el segundo en un remate de cabeza que se le marchó por poco. También lo intentó Roberto Torres en una internada con la derecha que, tras recortar por dentro, acabó con un disparo con la zurda que despejó un defensor a córner. Los rojillos dispusieron de ocho saques de esquina a su favor en la primera parte, lo que indica que fueron los dominadores del juego.

Sin Reyes / Tomó Manuel una decisión de aviso en el descanso. Sacó a Reyes del verde, apagado y desapercibido, y metió a Ortuño arriba con Willy para darle más mordiente y presencia al ataque azulgrana.

Tras un disparo alto de Rober Ibáñez, llegaron los mejores minutos del Extremadura en el partido. La mejor ocasión la tuvo Alberto Perea con un disparo en la frontal del área con la izquierda que se estrelló en la madera de Rubén. Seguidamente, un centro envenenado de Alex Díez no encontró rematador en el segundo palo por muy poco. Y también la tuvo Kike Márquez a balón parado con una falta lateral que buscó portería y se marchó por encima del larguero.

Osasuna, a la contra, tuvo las suyas, pero ninguna de nítida claridad y todas abortadas bien por la seguridad de Casto Espinosa bajo palos. Eso sí, los de Arrasate supieron controlar muy bien los tiempos del partido y no dejar absolutamente ninguna oportunidad ni minutos de azar al Extremadura.

Los azulgranas siguen en descenso, con un calendario aterrador y con la necesidad imperiosa de ganar el sábado al Almería. En otra final.

osasuna 1

extremadura 0

3Gol: 1-0: Rober Ibáñez, minuto 29.

3Árbitro: Domínguez Cervantes (andaluz). Amonestó a los locales Torres, Rubén García y Mérida; y a los visitantes Perea, Pardo y Zarfino.

3Estadio: El Sadar.

3Espectadores: 17.000.

3Osasuna: Rubén; Nacho, David, Unai García, Oier, Fran Mérida, Roberto Torres (Perea, minuto 82), Clerc, Rubén García, Villar (Brandon, minuto 64), Rober Ibáñez (Barja, minuto 73).

3Extremadura: Casto; Alex, Pardo, Granero, Bastos, Lolo González, Zarfino (Pomares, minuto 74), Reyes (Ortuño, minuto 46), Kike Márquez, Perea (Nando, minuto 60), Willy.