Óscar Pulido entrenará al Extremadura Cáceres Patrimonio de Humanidad

Aunque supeditado a que pueda compatibilizarlo con otros asuntos laborales, Óscar Pulido Redondo, cacereño de 47 años, será el entrenador del Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad, equipo de la Superliga 2. Lo hará en sustitución del dombenitense Fran Parra, que ocupó el cargo la pasada temporada.

Pulido conoce muy bien el club cacereño, del que ha formado parte en distintos papeles. Como jugador pasó por todas las categorías de base y llegó a jugar en la Primera División nacional. y desde el banquillo llevó al equipo juvenil al título de campeón de Extremadura y al noveno puesto en la Superliga junior.

En el año 2010 ya se sentó en el banquillo del AD Cáceres formando parte del equipo técnico, entonces dirigido por Enrique Carrasco en la Superliga 2.

Motivos laborales y de formación complicaron entonces las dos actividades y le obligaron a desvincularse durante un tiempo del voleibol. Ahora ocupa un puesto de enfermero-fisioterapeuta en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva y ha aceptado encantado el ofrecimiento del Extremadura Cáceres Patrimonio para dirigir a la plantilla para esta temporada 2020-2021.

MUY ILUSIONADO // «Ya el año pasado ya estuve entrenando un equipo de categoría inferior con las Escuelas Cacereña de Voleibol y me volvió a picar el gusanillo de estar en las canchas», comenta Pulido en declaraciones distribuidas por el propio club. «Ahora me llega la oportunidad de poder volver formar parte del equipo técnico de un equipo de Superliga 2 y no voy a desperdiciarla. Estoy muy contento y agradecido con la directiva del club por haber querido contar conmigo. Pondré todo mi trabajo e ilusión para aportar mi granito de arena en este proyecto. Hay un grupo estupendo y estoy seguro de que haremos un buen papel este año», añade.

La temporada en la categoría empieza este fin de semana, pero Cáceres no juega hasta el 24. Será en su pabellón frente al Vigo.