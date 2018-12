Otra derrota sobre la bocina

En el Cáceres hubiesen abogado este fin de semana por que los partidos durasen 39 minutos y no 40. Su primer equipo perdió el viernes ante el Trapa Palencia (85-87) con una canasta de dos puntos de Nikola Cvetinovic que culminaba un nocivo parcial final de 0-8. Y su filial, el Torta del Casar Extremadura, corrió ayer por la mañana la misma suerte, si cabe con mayor dramatismo: después de dos prórrogas y estando la mayor parte del tiempo por delante, vio cómo el Oh!Tels ULB se llevaba el triunfo con una canasta también sobre la bocina de Cándido Matoso (73-75).

Para olvidar. En el caso del conjunto que dirige de Ñete Bohigas --presente en la grada de Casar de Cáceres--, la consecuencia más evidente es que vuelve a la zona de descenso. Con un balance de 4-9, se sitúa penúltimo, aunque empatado con otros tres equipos que le preceden: Barcelona B, Leyma Coruña y Tau Castelló.

El camino hacia evitar el descenso se prevé durísimo y vivirá un nuevo episodio muy pronto: la visita al Ourense --octavo con 6-7-- se ha adelantado a este miércoles a las 20.30 horas. No habrá mucho tiempo para recuperar ni a Niko Rakocevic ni, todavía, a Andy Mazurczak.

Habrá que seguir confiando en jugadores como Alex Jordá, que alterna el Cáceres con el Torta del Casar. Ante el equipo de La Línea de la Concepción fue el máximo anotador con momentos excepcionales (27 puntos), aunque también fallando tiros decisivos cuando el partido podía haber caído de lado local. De hecho, no llegó a disputar los minutos finales de la segunda prórroga, en los que Matoso sentenció bajo el aro. El Torta es octavo en el grupo D-B de la Liga EBA, que tiene diez equipos, con un balance de 3-8, aunque siempre proclama que su objetivo no es tanto ganar partidos como dar oportunidades y desarrollar a chicos de la cantera. Además, ahora busca pívot después de que ya no pueda contar ni con Almir Hadzisehovic --que se marchó por motivos personales-- ni con Franco Acosta, lesionado de gravedad.