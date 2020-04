Otro domingo más sin Iván Herrero y Fernando Gallego

Hay parejas que marcan a generaciones, y la dupla radiofónica formada por Fernando Gallego e Iván Herrero está enamorando a los radioyentes de la región. El parón obligado del fútbol y el confinamiento han llevado a Canal Extremadura a modificar su parrilla y ‘Extremadura en Juego’ ha tenido que frenar. La radio les echa de menos desde el 8 de marzo.

El deporte y el humor son los cimientos de este programa, único en su especie en la región y que lideran Gallego y Herrero y que aglutina a un amplio equipo de colaboradores. «Nos echamos mucho de menos, somos un grupo que, sobre todo, se divierte haciendo lo que hace cada fin de semana… pero somos conscientes también de que ahora mismo esto que hacemos y que contamos es lo que menos importa de todo», dice Fernando Gallego (Mérida, 1980).

Como buena pareja, Gallego es quizás más el limón y Herrero la espada. «Lo que me gustaba es esa familia que generó el programa, la complicidad que tenemos, la facilidad para la broma, para pasarlo bien… lo que echamos de menos todos es a la familia y a las amistades, y ‘Extremadura en Juego’ era nuestra familia radiofónica», señala la otra parte del tándem, Iván Herrero (Vigo, 1982).

A nivel nacional, programas de la misma temática han seguido realizándose. ‘Tiempo de Juego’ o ‘Carrusel Deportivo’, de la Cope y Ser, respectivamente, han adaptado sus contenidos para entretener a sus fieles los fines de semana. «Entiendo que las necesidades en la casa eran otras y que la seguridad y la salud debían primar, nuestra situación no es la misma», compara Herrero.

Valorar y regresar

«Nosotros queremos y ya tenemos hasta una idea pensada, pero todo va a depender de cómo evolucione la situación. Ahora mismo, al menos hasta que no se levante el Estado de Alarma, es recomendable no hacerlo. Pero sí, la idea es que haya un último programa esta temporada, para por lo menos despedirnos de nosotros y de nuestra audiencia», reconoce Gallego.

En la ausencia de EJ (Extremadura en Juego), ¿los seguidores lo valoran más? «Lo que noto son las ganas de los oyentes de que volvamos, pero no por nosotros, sino porque eso significa que volveríamos a hacer vida normal y tendríamos nuestra ración dominical de fútbol. Hay oyentes que nos echan de menos porque ya formamos parte de su domingo por nuestra forma de hacer el programa y hay oyentes que nos echan de menos porque lo que quieren es escuchar otra vez a su equipo jugar», indica Gallego.

A nivel interno, al menos por parte de Herrero, el análisis del producto radiofónico ha quedado en stand by. «He olvidado un poco EJ, no me gusta mucho darle muchas vueltas a las cosas y molestar a Gallego. Pero también creo que tenemos bastante claro las cosas que hacemos y las que hay que mejorar», reconoce el periodista vigués.

¿Volver? La salud es lo primero, para ambos. «Intento no opinar sobre aquello que desconozco. Son tan distintas las peculiaridades de cada competición, de la masculina y femenina, que no me atrevo a opinar sobre el regreso del fútbol. Lo único que pienso es que debe primar, ante todo, la seguridad y que hablar de fechas es un poco temerario», opina Iván Herrero. Un domingo más el estudio radiofónico quedará huérfano de sus voces y los campos, de fútbol.