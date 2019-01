Otro partido serio del Villanovense

El Villanovense no se fue de vacío del Can Misses, ya que logró cosechar un punto de oro en su lucha por alejarse de la zona peligrosa (0-0). Los de Villanueva de la Serena plantearon un partido muy sólido ante un rival por encima en la clasificación como el Ibiza. Los visitantes supieron sufrir cuando se tuvo que sufrir para conseguir un empate a cero que, a pesar de no ser un resultado óptimo, no hace otra cosa que sumar en el casillero para conseguir llegar al tramo final de temporada lo más lejos de la zona de descenso a Tercera.

El partido comenzó con cierto temor y, con lo cual, respeto por parte de ambos. Ninguno de los dos conjuntos se fiaba el uno del otro y eso se notó en los primeros diez minutos donde las ocasiones y el control de partido brillaron por su ausencia. Tras estos minutos de tanteo, fue el Ibiza, ejerciendo de su condición de local, quien se hizo con el control del partido. Los baleares se adueñaron de la posesión y fueron suyas las ocasiones más claras en la primera mitad. La más clara la tuvo Rodado al cuarto de hora de partido. El jugador del conjunto isleño partió desde la izquierda para conectar un disparo que de no ser por el despeje de la zaga hubiese acabado en gol.

PRECAUCIONES / En la primera mitad, el Villanovense tuvo pocas opciones de poder inaugurar el marcador. Sin embargo, supo sufrir para llegar al descanso con el empate a cero. Los visitantes se mantuvieron bien posicionados en defensa y eso provocó que los ataques del Ibiza fueran menos claros de lo habitual. El acoso del Ibiza fue palpable en cuanto a dominio en el centro del campo, pero el gran rigor defensivo del Villanovense y la falta de acierto de los locales provocó que el encuentro se fuera al descanso con el empate a cero inicial.

Tras el paso por los vestuarios, la segunda parte tuvo un inicio bastante similar a la primera con una nueva oportunidad de gol para Rodado que, esta vez, logró atajar Isma sin demasiadas dificultades. Sin embargo, a partir de la hora de partido, el Villanovense se sacudió la presión y logró producir las primeras jugadas ofensivas del encuentro. También seguía generando peligro el Ibiza por medio de Chavero que desde lejos lo intentaba pero su disparo se marchaba alto. Les costaba a los de Andrés Palop inaugurar el marcador, fruto de la gran intensidad defensiva de los villanovenses. Sin embargo, el desacierto en el último pase también fue clave para que el resultado de empate a cero se mantuviera durante tantos minutos en el electrónico.

Los últimos minutos fueron quizás los mejores del Villanovense. El cuadro extremeño tuvo ambición para ir a por el gol que les diera el triunfo. Y a punto estuvo en un saque de esquina que el guardameta del Ibiza logró despejar con una fenomenal parada cuando el balón ya se introducía al fondo de las mallas.

No hubo suerte en esa última intentona y el pitido final certificó el empate a cero en Can Misses. Un empate que, tras los visto sobre el terreno de juego durante los 90 minutos, parece justo. Sin duda no es el resultado que esperaban los de Palop, séptimos en la tabla, pero en cambio para el Villanovense es un valioso punto en un campo difícil y ante un gran rival.

IBIZA 0

VILLANOVENSE 0

3Árbitro: Carlos Calderiña Pavón (Colegio balear). Tarjetas amarillas a los locales Rodado, Albizua, Núñez, Martí Rive y a los visitantes Puerto, Diakite y Gea.

3Estadio: Can Misses.

3Espectadores: 500.

3Ibiza-Eivissa: Ancker, Grima, Núñez (Riverola, min. 71), Gonzalo, Albizua, Iosu Villar, Javier (Cristian, min. 75), Chavero (Bonilla, min. 85), Rodado, Sergio, Javier.

3Villanovense: Isma, Domínguez, Tapia, Javi Sánchez, Espín, Diakite, José Ramón, Poley (Borja, min. 60), Carrasco (Cámara, min. 80), Puerto, Braim (Montero, min. 70).