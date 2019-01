El otro reto de María Barbaño Acevedo

Además de ser una de las deportistas extremeñas con mejor currículum, la lanzadora de martillo María Barbaño Acevedo Gómez (Montijo, 14 de mayo de 1994) tiene no pocas inquietudes personales fuera de la élite, en la que se ha mantenido desde hace varios años. Y como tal, la actual subcampeona de España de la especialidad las lleva a cabo con el máximo empeño. Desde hace 9 años reside en Madrid, donde, además de haber estudiado Terapia Ocupacional y lo último Fisioterapia, entrena al máximo nivel en el Centro de Alto Rendimiento de la Residencia Blume con la mirada puesta en nuevos éxitos.

Junto a su profesora, Elena Sonsoles, no lo ha dudado y, fruto de su particular conexión y la experiencia deportiva y académica, han creado el movimiento Iudanar (Incontinencia Urinaria en Deporte de Alto Nivel y Alto Rendimiento). «Nuestro objetivo es visibilizar esta patología y conseguir desterrar la idea de que es normal que aparezca con la edad, tras un parto o un esfuerzo», dice la atleta, que va más allá: «porque es frecuente, pero no normal, y porque en otros ámbitos, incluido el deportivo, aparece con más frecuencia de lo que cabría esperar», añade María Barbaño.

La montijana concreta que la unión con Sonsoles llega por dos vías: «ha sido mi profesora y mi fisioterapeuta de referencia, puesto que la dedicación al deporte de alto rendimiento conllevó una lesin del suelo pélvico que solventamos gracias a la fisioterapia», explica la extremeña.

Juntas, según cuentan y «con la convicción de que la rehabilitación es una necesidad y una solución a la incontinencia urinaria» y con la ayuda de la Universidad Camilo José Cela, la Federación Española de Atletismo y la Asociación Española de Protección de la Salud en el Deporte han iniciado esta labor, que no deja de ser de concienciación. Según especifica María Barbaño, «la primera fase comienza por delimitar la frecuencia de la incontinencia urinaria en la sociedad en general y el deporte en particular a través de una encuesta online que puede completar cualquier persona, hombre o mujer, con o sin incontinencia, deportista o no, puesto que todas las respuestas serán útiles para este estudio», indica la atleta.

Por ello, las dos especialistas piden que se apoye el movimiento Iudanar (www.iudanar.es) y en redes sociales, «y sobre todo, «completando y compartiendo la encuesta que hemos elaborado: www.surveymonkey.com/r/iudanar». Y la protagonista montijana de la curiosa iniciativa aduce de manera informal: «porque de esta manera también ayudamos a todos los deportistas que salen de nuestro pueblo, ¿te unes al reto?».