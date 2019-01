A Oviedo con la máxima motivación

El deporte no da tregua, ni en la victoria ni en la derrota. Apenas se habían apagado los focos del Multiusos tras la victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad ante el Barça B cuando Roberto Blanco, que acababa de disfrutar de un exitoso debut en el banquillo verdinegro, ya estaba pensando en el próximo compromiso, el de hoy ante el Liberbank Oviedo Baloncesto (20.00 horas). «Mantener la motivación, ese ímpetu, es lo que me ronda la cabeza desde el viernes por la noche», confesó ayer el preparador minutos antes de que la expedición del Cáceres partiera hacia tierras asturianas. Sabe Blanco, con una perenne sonrisa en su rostro, que el camino por el que debe transitar es aún muy largo. «No podemos creernos que por un partido el equipo ha cambiado ya y vamos a ganarlos todos». Es más, añade, están igual que en la primera vuelta a estas alturas, con una victoria.

Pero lo que sí es cierto es que el estado de ánimo es otro. La victoria del viernes ante el filial del Barça ha permitido al equipo verdinegro salir del descenso. Esta semana es clave, con dos partidos, el de hoy ante el Oviedo en Pumarín y el de domingo frente al Tau Castellón, rival directo en la zona baja, en el Multiusos. «Con cualquier resultado positivo en los dos próximos partidos estaremos súper felices, pues no hay que olvidar que nos está costando mucho ganar», apostilla el técnico, que reitera su máxima ambición y el deseo de ganar los dos partidos, «otra cosa es lo que pase».

CUARTO CLASIFICADO / Pumarín, donde el Cáceres ganó la temporada pasada, «es una de las canchas más difíciles de la liga por el ambiente, el equipo y el club», explica Blanco, que cree que «Oviedo lleva muchos años haciendo las cosas muy bien». Es cuarto el conjunto asturiano tras su victoria de la pasada jornada ante el Bilbao (72-81), un triunfo que tratarán de refrendar hoy. «Está claro que si ganamos en Bilbao y perdemos en casa ante Cáceres, la victoria del otro día tiene menos relevancia», reconocía ayer Javier Rodríguez, entrenador del Oviedo. En la primera vuelta los ovetenses ganaron 57-70 en el Multiusos.

No ha tenido mucho tiempo Roberto Blanco para preparar el partido de hoy, aunque sí han intentado limar algunos aspectos del juego. «Dar algún detalle más que nos pueda ayudar para los partidos de Oviedo y del domingo ante el Tau Castellón. Vamos a seguir en la misma línea, sin volvernos locos, y reforzar mucho el trabajo del equipo».

Donde sí ha hecho mucho hincapié ha sido en el trabajo psicológico con el objetivo de mantener el mismo nivel de juego e intensidad que ante el Barça B. «He hablado con todos, haciendo un trabajo psicológico de mentalización para mantener esa línea», cuenta Blanco.

CAMBIO EN POSITIVO / Y en el deseo de mantener ese ímpetu que siempre suele dar un cambio de entrenador puede ser positivo disputar tres partidos de forma muy seguida «y todavía no voy a tener que dar un plus más de motivación». Lo que sí tiene claro que no puede faltar es el esfuerzo («eso no se negocia»). «Hasta el momento he visto a gente que no solo ha presionado la línea de pase el viernes, sino que ha robado balones cuando antes pensábamos que no lo podían hacer. Y eso hay que mantenerlo».

En cuanto al rival, todo son elogios: «Es un equipo muy ordenado, tiene muy claro cómo quiere jugar, dónde y con quién. Tiene jugadores muy importantes, como Arteaga, uno de los grandes dominadores de la liga, jugadores con experiencia ACB como Sergio Llorente, históricos como Víctor Pérez y, por supuesto, a Rolandas Jakstas [exverdinegro], que está jugando a un gran nivel».