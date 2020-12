Pablo Platero, un joven veterano de 22 años

Deslumbró la campaña pasada en el Aceuchal, donde Pablo Platero se reencontró con su mejor versión. Y en progresión ascendente sigue esta temporada en el Cacereño, a donde llegó, asegura, por la confianza que la transmitió Julio Cobos. «Estoy aquí por la llamada que me hizo el míster. Me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo y que este era un proyecto ambicioso, que era justo lo que estaba buscando», confiesa el futbolista de Usagre (1998), que no oculta que su primer deseo, hasta que llegó el CPC, era dar el salto a Segunda B.

Es así porque Platero tiene una espina clavada desde hace tiempo: jugar en Segunda B. Con el Don Benito, hace dos temporadas, solo pudo disputar tres partidos. No cuajó, pero ahí empezó a germinar el futbolista que es hoy. «No me salió como quería, era más joven, tenía otra cabeza. Pero aprendí mucho, me sirvió para subir el nivel... me hizo mejor futbolista».

Con solo 22 años son ya muchas las vivencias acumuladas, experiencias que le convierten en un todo un veterano.

Del Don Benito se fue media temporada al Jerez («allí aprendí a trabajar más, a correr detrás del balón y a buscar más el contacto con los rivales») y después al Aceuchal, donde recuperó la alegría y mostró todo el fútbol que hay en sus piernas.

Con ese mismo estado de ánimo sigue en el Cacereño. «Aquí me encuentro súper bien, con mucha confianza. Creo que todos estamos ahora así», dice en referencia a al resto de compañeros del equipo. Porque hubo, no lo oculta, momentos difíciles, donde las cosas no salían como ellos esperaban. «Pero todos estábamos seguros de que las cosas iban a acabar saliendo como queríamos».

Confianza en el 2021

Empezar el 2021 en el mismo estado de forma en el que se ha cerrado el 2020 es el objetivo del CPC, que se encontrará al líder Diocesano como su primer rival (10 de enero). «Sabemos que ese primer partido es muy importante y estamos trabajando a tope para ese gran encuentro contra el Diocesano», añade el media punta verde, que no duda que el Cacereño conseguirá el objetivo por el que lucha.

Estudiante del último curso del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Extremadura («pero en Badajoz, no me dio tiempo a cambiar la matrícula»), Pablo Platero tiene ante sí una cuesta de enero muy pronunciada, «con cuatro exámenes y un comienzo de segunda vuelta muy exigente, pero estoy preparado», apunta con convicción un futbolista que ya tiene mucho pasado, pero con muchas páginas aún por escribir en el libro de su futuro.