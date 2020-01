Pablo Vázquez tumba al líder

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Cartagena empezó bien y no lo hizo mal durante la primera parte, pero es completamente intolerable que el equipo que va líder (aunque creo que pronto perderá el liderato) se dedique a dar patadas, a hacer marrullerías y a destruir todo lo que pueda con tal de que su rival no juegue. En Mérida jugaron bien, pero recibieron su regalo de Reyes cuando el tiempo ya se había terminado. Por ese camino no llegan lejos, a pesar de que son un buen equipo. Al tiempo...