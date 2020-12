Pacenses y 'villanos' marcan el paso

El próximo domingo, a las 12.00 horas, el Badajoz recibe al Villanovense en el Nuevo Vivero en otro derbi regional más de los muchos que va a dejar este año la categoría de bronce. Bien es cierto que, ni en los pronósticos más rebuscados, uno hubiera imaginado que este partido mediría al primero contra el segundo para iniciar el segundo tercio de la primera fase. El Badajoz, al que todo le sonríe, dedicó este lunes el cartel del encuentro a Juan Ramón Ruano y José Ángel, bajo el título ‘Héroes y Villanos’. Fueron héroes del último ascenso del Badajoz a esta categoría y, ahora, defienden el verde del Villanovense. Un Badajoz líder ante un Villanovense que vuelve a ser protagonista en esta categoría.

Intratable / Solo el Ibiza, a día de hoy, tiene mejores números que el Badajoz de entre los 102 equipos que ahora componen la Segunda B en cinco grupos. Desde que Fernando Estévez tomara la manija del banquillo, cinco victorias en cinco partidos. Le sale todo al Badajoz, que además pone empeño para que todo le salga bien.

En Talavera, el equipo dio un recital de control y pegada en uno de los campos que se atisban más complejos del subgrupo. Liderados por Álex Corredera, una de las grandes noticias de este Badajoz es el brillo de Dani Aquino. Después de una gris puesta en escena el año pasado, Aquino está siendo el goleador por el cual el Badajoz suspiraba. Es pichichi del grupo y en Talavera cocinó una obra de arte para encarrillar el triunfo.

Otra buena noticia para el Badajoz (además de la firma de la cesión del Nuevo Vivero) fue dejar de nuevo la portería a cero. Volvió Kike Royo por un penalizado Saldaña ante el Villarrobledo. Y hasta eso, con triunfo incluido, le sale bien a los de Fernando Estévez.

Revelación / Para nada es nuevo que el Villanovense sea protagonista en esta categoría, pero desde luego sí que sorprende que con el 80% del plantel de Tercera, los serones estén segundos de manera firme tras el primer tercio de liga.

Ante el Extremadura, el Villanovense dio una clase maestra de cómo jugar y competir en esta categoría. Miguel Díaz está siendo su fichaje estrella y la sobriedad defensiva, su gran arma. Solo dos goles encajados en seis partidos.

En su último partido jugó con seis extremeños y tres sub-23 en el once inicial. Sin complejo alguno.

En cambio, el Extremadura queda tocado con la derrota en Villanueva. Debutó José Antonio Ruiz con mal sabor de boca, no solo por el resultado, sino porque las sensaciones siguen siendo muy malas en el juego del equipo azulgrana. Los problemas institucionales del club no ayudan y la tranquilidad sigue siendo una quimera en el conjunto de Almendralejo. El domingo, recibe al Mérida.

Sin pegada / Todavía se lamenta Juan García del gol que le falta a su Don Benito para haber ganado más puntos de los que tiene. Es engañoso ver al Don Benito tercero por la cola si se puede ver alguno de sus partidos. Pero le falta gol y eso lo está pagando.

Ante el Mérida erró hasta cinco claras ocasiones de haberse puesto por delante en el marcador y el empate, a todo su equipo, le supo a poco.

Suspira el Mérida que sigue sumando, aunque sabe que ante el Don Benito dio un paso atrás en su juego. Los romanos siguen siendo irregulares y dan una de cal y otra de arena. Ahora les toca visitar el Francisco de la Hera en un partido que siempre significa más que tres puntos. Será el domingo, a las 17.00 horas.