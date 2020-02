«Para mí el apoyo familiar y el de los patrocinadores es muy importante»

-¿Cómo te encuentras después del éxito del último Campeonato de España?

-Ha sido un campeonato que no teníamos muy en mente, pero sí es verdad que hicimos dos entrenamientos específicos, y al tener tantos kilómetros en carretera, es cierto que la prueba de fondo se nos ha dado bastante bien. Las otras dos pruebas, la persecución y el kilómetro, también se nos han dado bien, pero con la que más satisfecho estoy ha sido la prueba de ‘scratch’. Muy contento, la verdad, con este maillot, empezando el año súper bien, algo que me motiva mucho para seguir trabajando duro durante todo el año. Gracias a la Federación Extremeña y a Adrián González por haber apostado por mí y haber estado conmigo al 100%.

-¿Era el primer objetivo del año?

-La verdad que no era el primer objetivo del año, pero pusieron muy pronto el campeonato y entonces dijimos, vamos a por ello y a darlo todo el fin de semana, y así fue, tal cual. No era uno de los objetivos de la temporada, pero sí es que verdad que, a día de hoy, estamos muy contentos de haber ido.

-¿Qué tienes en mente como meta para los próximos meses?

-Para los próximos meses ya estamos preparando la Copa de Europa, las copas de España, los Campeonatos de España y las copas del mundo, que al final son nuestros objetivos, estar lo más adelante en todas ellas. Ahora viajo de nuevo a Tenerife, para entrenar en altura mucho más tiempo. Esas son mis nuevas pruebas y como siempre, preparándolas a tope, porque nuestro objetivo al final es preparar bien las pruebas, para luego estar mucho más confiado.

-¿Cómo compagina varias especialidades dentro de su deporte? ¿Cambian los entrenamientos?

-Ya hace dos años, prácticamente y gracias a Fundación CB Integra Team, me dedico solo y exclusivamente al ciclismo en carretera. Llevo casi dos años como profesional, con un proyecto de Fundación CB e Iberdoex, y demás patrocinadores como Recambios Antolín y Mérida España. Apostaron por mí para que me dedicara 100% plenamente a entrenar para competir. Llevo casi todo este tiempo practicando solamente ciclismo y no lo compagino con ninguna otra modalidad.

-¿Qué importancia tiene el entrenamiento psicológico en todos esos éxitos a los que nos tiene acostumbrado?

-Lo más importante es la cabeza, y psicológicamente creo que estoy bastante bien. He trabajado con psicólogos deportivos que me han ayudado mucho a afrontar todo tipo de carreras, esa tensión, ese estrés, al final ese todo que tenemos los deportistas, que es muy importante que trabajemos la mente y la psicología del deporte, porque es el punto básico para rendir al máximo. Yo, personal y psicológicamente, estoy muy bien, espero seguir así y que no falle nada.

-¿Qué es lo más duro de dedicarse al deporte de máximo nivel?

-Para mí, lo más duro del deporte a alto nivel es el día a día, los entrenamientos que la gente no ve, y donde nos esforzamos al máximo para poder rendir en las competiciones. Personalmente, gracias a Adrián González, soy muy constante, y entrenamos todos los días del año, cuidando bien los descansos y la alimentación.

-¿Es importante el apoyo del entorno familiar y patrocinadores?

-El apoyo familiar para mí es uno de los puntos más importantes, ya que mi familia me ayuda y apoya muchísimo. Al final lo mío es dedicación y es mi trabajo. Es importante que mi familia esté ahí conmigo apoyándome. Gracias también a Iberdoex, que lleva 3 años apostando por mí, a la Fundación CB, que al final me ha permitido esa dedicación exclusiva, y al resto de patrocinadores por el material facilitado y que al final sin ellos no podemos rendir al máximo. Es importantísimo el apoyo de los patrocinadores y de la familia.

-¿Ha evolucionado su deporte en general y el ciclismo adaptado desde que empezó a competir?

-El deporte, sobre todo en Extremadura, creo que ha crecido mucho, y yo siempre lo digo cuando estoy fuera, que estoy muy contento de donde vivo por cómo se hacen las cosas. A nivel de adaptado, hay un nivel brutal. La gente creo que no sabe el nivel que hay y de cómo se prepara la gente con discapacidad. Hemos evolucionado mucho y realmente creo que es así.

-¿Crees que el deporte tiene la suficiente fuerza social para lograr la plena inclusión de las personas con diferentes capacidades?

-Creo que sí. Ahora mismo el deporte tiene mucha fuerza y me gusta mostrarme a los demás, creo que entre todos es clave lograr la plena inclusión de personas con discapacidad. Además, ahora ese es uno de los puntos fuertes del deporte.

-¿Cómo afrontas las charlas que das en colegios y con otros colectivos? ¿Qué les intentas transmitir?

-Realmente estoy muy contento con este proyecto. ‘Superación sobre ruedas’ nació con la Fundación Jóvenes y Deporte y, a día de hoy, se ha convertido en un proyecto muy personal de Rubén y para todo el mundo. He dado charlas en colegios, en empresas privadas, en centros de mayores y al final a través de este logramos que la gente vea como con mucho sacrificio, voluntad y fuerza, se puede llegar a vivir de lo que te gusta. La discapacidad no significa incapacidad. Es decir, que todos somos iguales, y que todos podemos hacer absolutamente de lo que nos propongamos. Ese es el mensaje que explico a los chavales cuando voy a los colegios, que se puede, y que las personas que tenemos una discapacidad podemos con todo. Para mí, ‘Superación sobre ruedas’, lo es absolutamente todo en mi vida.

-¿Qué aficiones tiene Rubén Tanco cuando su vida laboral y deportivo le dejan hueco?

-El ciclismo me está dando muchísimo. Yo soy muy de amigos, de estar con ellos, de pasármelo bien y de disfrutar de mi familia y de todo lo que pueda. Me gustaría en el día de mañana practicar otros deportes, pero ahora mismo estoy muy centrado en el ciclismo.

-¿Qué te gustaría ver cuando te retires y mires tu carrera deportiva?

-Tenemos varios objetivos, entre los que destaca poner en marcha una escuela de ciclismo. Mi vida quiero que esté basada con la Fundación CB, porque me encanta como trabaja, y como se involucra con los más jóvenes. Ese es mi objetivo, aparte de otros que tenemos a nivel empresarial. Por último, quiero dar las gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, porque siempre que han podido, me han apoyado. Y por supuesto agradecer a Extremadura en general por todo lo que están haciendo por el ciclismo adaptado.