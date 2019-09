Pardo confía en la cohesión para buscar la primera victoria del Extremadura

Caer en la depresión y en el pesimismo no es una opción para este Extremadura. Así lo apunta uno de sus jugadores veteranos, José Antonio Pardo, quien ayer alzó la voz para asegurar que «el grupo está unido. Sabemos cuál es el camino, hacia dónde tenemos que ir y es cuestión de tiempo que salgan las cosas», dijo, asegurando que esperan lograr el primer triunfo de la temporada el sábado ante el Numancia.

El central azulgrana ya las ha visto de todos los colores desde que aterrizó en Almendralejo y tiene claro que su equipo no ha estado bien en los primeros partidos: «Hemos hablado de los fallos y sabemos qué hemos hecho mal. Tenemos que corregir esos errores y seguir evolucionando para potenciar nuestras virtudes».

Pardo considera que haber sumado un punto de nueve no es ahora mismo un drama dentro del vestuario: «Lo sería si estuviéramos en la jornada 27, pero es pronto aún. Lo que sí tenemos claro es que hay que aprender rápido. En esta Segunda sabemos que, en cuanto te relajas, cualquier equipo te la lía».

También aboga por mantener la intensidad y presión alta que llevó al equipo a grandes resultados en el tramo final del pasado año: «Si nosotros estamos al nivel de intensidad que acostumbramos, no hay equipo que nos aguante».

Debate arbitral / Pardo también se ‘mojó’ sobre la polémica suscitada en torno a los cambios de normativa en el reglamento arbitral y acciones como las manos punibles dentro del área. Fue víctima de un penalti riguroso en la segunda jornada y considera que ha visto otros similares en otros partidos de Primera y Segunda que no se han pitado. «Está claro que sientes algo de impotencia cuando lo ves, pero no podemos hacer nada. Creo que las nuevas normas desprotegen un poco más a los defensores y está claro que hay que cambiar la manera de defender para que no te piten mano en cualquier momento».

Caso Caballo / De otro lado, Diego Caballo, última incorporación veraniega del Extremadura, entrenó ayer con el equipo por primera vez. El jugador no se separó de Óscar Pinchi, al que ya tuvo de compañero en el Deportivo Fabril. El Extremadura trata de agilizar toda la documentación para poder inscribirlo de cara al partido del sábado ante el Numancia. En caso de hacerlo, podría tener opciones de ser titular.