Parejo, emoción máxima en el adiós

La sala de prensa del Pabellón Multiusos ha albergado el acto de despedida de Luis Parejo, que acabó vencido por la emoción. El almeriense ha agradecido el apoyo de la afición y del club, haciendo un repaso a las siete temporadas que ha pasado en la entidad verdinegra. Le han acompañado el presidente, José Manuel Sánchez:; el presidente de honor, Pedro Núñez, y el entrenador, Roberto Blanco.

El punto álgido de emoción ha llegado en el turno de palabra de Parejo, que ha hecho hincapié en que “la tensión de esta negociación no empañe la relación de estos años”. Un discurso lleno de agradecimientos, tanto a los trabajadores de la entidad como a la afición y a los medios. Es “imposible no enamorarse de Cáceres y su gente”, ha dicho. No han faltado en el acto ni sus padres ni su hija, la pequeña Celia.

El que ha sido capitán durante las últimas seis campañas ha hecho un repaso de todo lo que ha vivido durante su etapa en el equipo. Desde los primeros contactos con el club hasta los últimos, cuando recibió la propuesta de este periódico para escribir una columna diaria durante el confinamiento.

A la afición le ha pedido que “continúe apoyando al club”, evitando posibles reacciones negativas por su salida. También ha dedicado unas palabras a las instituciones y a las empresas, a las que insta apoyar al baloncesto porque “no es simplemente un deporte, es una escuela de valores”.

Ha insistido en que tiene “muy claro” que volverá al Cáceres, donde ha pasado “siete años maravillosos”. Al ser preguntado sobre por qué se va, el jugador ha respondido que “no es el día de hablar de eso”.

“Esto es un paréntesis. Aseguro que Luis volverá al club”. Esas son las palabras que el presidente del Cáceres ha repetido en más de una ocasión. Sánchez ha reiterado la buena relación del jugador y el club, al que le ha dicho que “la puerta se abre, pero no se cerrará nunca”. “Formas parte de la familia verdinegra. Te esperamos, Luis” ha sentenciado. Sobre si hay pensado algún tipo de homenaje, el presidente ha afirmado que “cuando llegue el momento, sí lo habrá”, asegurando que “Luis volverá”.