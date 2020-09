El partido está en el aire

El nuevo escenario en el deporte con el riesgo de contagios por el covid-19 sigue alternando la temporada del Alter Enersun Al-Qázeres_Extremadura, aunque de momento esté libre de positivos en su vestuario. Si ya el viernes pasado tuvo que aplazar su encuentro ante el Araski y llevarlo al martes, hasta este mismo sábado no sabrá si disputa el de la segunda jornada en la pista del Quesos el Pastor Zamora (18.00 horas).

Suena realmente chocante, pero es así. Todo depende de los tests rápidos que se realizarán las jugadoras del conjunto local, que el miércoles se enfrenaron al Campus Promete, un equipo en el que sí se produjo un positivo.

La realidad es que durante la tarde de este viernes se vivió un cruce de informaciones entre los clubs involucrados en el que nada quedaba claro. Aunque en el Quesos El Pastor apostaban por la suspensión del encuentro, la Federación Española de Baloncesto no confirmó el aplazamiento, tal y como aseguraron desde la entidad extremeña en las redes sociales y más tarde reconoció el club zamorano.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse al miércoles, día en el que las naranjas jugaron ante Campus Promete. Tras este encuentro, las jugadoras de ambas plantillas se sometieron a test rápidos, que arrojaron un positivo en las filas riojanas. A partir de ese momento, el Quesos El Pastor quedó confinado, sin poder entrenar y a la espera de instrucciones, hasta que ayer a media tarde se supo que hoy por la mañana se someterán a nuevas pruebas rápidas para confirmar si todas las jugadoras son negativas, y a partir de ahí las autoridades tomarán una decisión.

NO QUIEREN JUGAR / Desde el club zamorano, independientemente de los resultados, se apuesta por el aplazamiento ya que recuerdan el equipo no ha podido preparar este duelo y creen que es lo más conveniente, pero la Federación Española no se ha pronunciado todavía. Zamora recuerda que lleva días sin poder entrenar --ya vivió al menos un positivo en pretemporada que obligó a detener su actividad-- y tiene claro que «si los servicios médicos del club o la federación desaconsejan jugar, no vamos a hacerlo, aunque nos den el partido por perdido», señalaron desde su directiva.

De este modo, la incertidumbre es total. En el Quesos El Pastor confían en que se tenga en cuenta que no han podido trabajar aunque todo está preparado en el pabellón Ángel Nieto por si se le obliga a jugar, y con todo el protocolo cumplimentado.

Por parte del Al-Qázeres se reitera que nadie le ha confirmado sobre un aplazamiento y que también tiene todo preparado para partir por la mañana hacia Zamora, aunque obviamente no lo hará si el choque es aplazado a más adelante.

En la entidad cacereña se entiende bien la complicada situación por la que está pasando Zamora, con quien ya tuvo que cancelar dos partidos amistosos que estaban ya pactados durante la pretemporada, pero se considera que es un problema en el que no puede intervenir directamente. En última instancia, se argumenta, los aplazamientos los dicta la Federación Española en base al protocolo establecido para este tipo de casos.