Un partido repleto de trampas

Sin apenas ni 24 horas para descansar del último partido liguero, el Extremadura cogió ayer carretera y manta para subir hasta el País Vasco donde hoy le espera la Copa del Rey, que no llega en el mejor momento para los azulgranas. No obstante, el trofeo más dulce del fútbol modesto no deja de ser una perita en dulce para cualquier equipo, máxime para un Extremadura que debe agarrarse a cualquier destello que le atisbe un poco de esperanza. Los azulgranas se estrenan en el campo de La Florida (20.00 horas) ante el Club Portugalete, un equipo que lidera el grupo vasco de Tercera y que prepara un ambiente hostil para el equipo de Manuel.

«No vamos a tirar la Copa y es un torneo que nos hace ilusión», decía Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, tras el partido ante el Málaga. No le falta razón, aunque el técnico gallego prioriza claramente la Liga a la Copa y, por ello, ayer dejó en casa a jugadores muy titulares en competición doméstica como Kike Márquez, Casto, Zarfino, Borja Granero, Pardo o Fran Cruz. Tampoco viajaron ni Alex López, lesionado; ni Willy, que todavía arrastra un partido más de sanción de aquella nefasta noche copera del Extremadura en Cornellá hace ahora cuatro temporadas.

Para completar la lista de 18 con los menos habituales, Manuel ha tirado de dos jugadores del filial: Mike (portero) y Samuel Manchón (mediapunta). «No puedo llevarme más porque habitualmente ninguno entrena con nosotros y no puedo hacer eso», reflexionaba Manuel sobre esta circunstancia.

4-4-2 / Para enfrentarse al Portugalete, Manuel volverá al clásico 4-4-2 con Louis Yamagouchi bajo palos. EL portero franco-japonés tendrá otra opción de reivindicarse al gris papel liguero que tuvo ante el Girona. En defensa, Rueda y Josema serán los centrales inéditos hasta la fecha. Se espera que Sergio Gil y Cristian puedan hacer la medular, mientras que el partido será una prueba de fuego para jugadores a los que se les espera un mayor rendimiento como Airam Cabrera, Mujica, Valverde o Pastrana.

Pese a la distancia que separa Almendralejo de Portugalete, algunos valientes han decidido ir a ver el partido desde tierras extremeñas. Allí se encontrarán con los muchos extremeños que desde distintos puntos del País Vasco han decidido estar esta tarde en La Florida de Portugalete.

El club vasco ha tenido una deferencia con las 16 Casas de Extremadura que están en el País Vasco, ofreciendo entradas a precio reducido a todos los extremeños que hoy quisieran ver al Extremadura en Portugalete. El campo cuenta con un aforo máximo para en torno a 3.000 personas

Para el Club Portugalete, flamante líder del grupo IV de Tercera División, el partido es considerado como toda una fiesta. Los gualdinegros ya saben lo que es ser protagonistas directos de la Copa del Rey. En 2008, fueron el único club de Tercera superviviente en la ronda de dieciseisavos de final, siendo eliminados por el Valencia. Y en 2010 hicieron lo mismo, siendo eliminados por otro Primera, el Getafe, al que frenaron en La Florida por 1-1, lo que da fe de la dificultad que entraña ganar en ese campo.

Entre los hombres más peligrosos del actual Portugalete que dirige Ezequiel Loza se encuentra Adrián Güemes, un delantero de Barakaldo que está en estado de gracia con nueve goles ya en el zurrón. En el equipo azulgrana se espera que hoy no haga daño, desde luego.

El Extremadura se juega mucho crédito en la Copa. Crédito, confianza y un halo de esperanza para saber que el futuro puede pintarse de mejor color.