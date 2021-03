Paso al frente del Olivenza, que castiga al Valdivia

1 - Valdivia: Peters, Dani, Sandoval, Robert, Barragán, Loren, Miguel Ángel (Jony, min. 80), Molina (Mena, min. 60), Moraga, Joaquín (Viti, min. 60), Patri.

2 - Olivenza: Santi, Capa, Ragel, Borja Romero, Javi Castilla (Fau, min. 46), Álex Alvero, César, Javi Casero (Juanjo, min. 38), Bodion, Ricky (Joaqui Flores, min. 65), Portu.

Goles: 0-1: min. 10, Borja Romero. 0-2. min. 41, Portu. 1-2: min. 92, Viti.

Árbitro: Brito Regadera. Amarilla a Patri y Sandoval, del Valdivia; y a Ricky, Santi, Javi Castilla y Portu, del Olivenza.

Incidencias: Municipal de Valdivia.

Importante paso al frente del Olivenza, salto hacia atrás del Valdivia. El conjunto oliventino, superior desde el pitido inicial, se apuntó la victoria (1-2) en la primera jornada de la segunda fase, donde ambos luchan por la permanencia.

Salió muy enchufado el conjunto visitante, que ya desde el pitido inicial se hizo dueño del balón y se lanzó en busca de la portería contraria. No tardó en encontrarla y en el minuto 10 Borja Romero culminaba una gran jugada colectiva, poniendo el balón lejos del alcance de Peters. No se conformó el Olivenza con ese tanto y continuó controlando el balón y el partido ante un Valdivia que no se sentía cómodo sobre el terreno de juego y no conseguía arrebatarle la pelota al rival.

Mientras, los visitantes apretaban en busca del gol y tras varias ocasiones falladas, al borde del descanso Portu hacía el 0-2 que le complicaba mucho la vida a los locales.

Ya en la reanudación, el Olivenza dio un paso atrás y cedió el balón a su rival, que trató por todos los medios de acercarse a las inmediaciones de la portería de Santi. Protagonizaban algunas llegadas los locales, aunque lo hacían sin demasiado peligro ante un Olivenza bien plantado que solventaba cuanto balón le llegaba.

Pasaban los minutos y el Valdivia no bajaba los brazos, poniendo cerco a la portería visitante. Ya en los minutos finales pudieron marcar Patri y Viti, aunque fue Viti quién conseguiría recortar diferencias en el tiempo de descuento. No había tiempo para más y el Valdivia pagó con una derrota, otra más, una primera mitad en la que estuvo algo gris.