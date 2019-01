Patada a seguir en Cáceres

Historias de nómadas del deporte hay muchas, pero la de Jeff Taljard (East London, Sudáfrica, 22-4-1987) no es de las más habituales: se fue de su país a Rumanía para jugar al rugby y ha terminado en Cáceres, siendo uno de los valores fijos del CAR.

Su integración es notable. Lo pasó regular en Bucarest («es un país bonito, pero con mucho frío»). Extremadura le ha enamorado. «Esto es más pequeño, pero me gusta mucho. La gente es muy simpática. Por eso me he quedado», comenta. Por eso y porque ha encontrado novia: María Eugenia.

Se quiere quedar y sus visitas a Sudáfrica son cada vez más espaciadas. Su sueño es enseñar a los niños un deporte que adora y ganarse la vida con ello, como hacía en su país. Allí llegó a jugar en la primera división profesionalmente, pero, reconoce con cierta sorna ya está «un poco viejo».

«Nunca he ganado menos dinero en mi vida», reconoce. Sin embargo, disfruta de cada pequeño detalle que descubre. Echa de menos su país a veces, pero asume que el carácter español es «menos egoísta» que el del sudafricano medio. «Allí solo se preocupan por ellos mismos. Aquí, los demás se interesan por ti. Me gustan las costumbres y tengo muchos amigos incluso fuera del rugby», destaca.

Taljard habla sin tapujos del ‘apartheid’, el sistema que segregaba a blancos y negros hasta 1994. Él, de los primeros, es de una minoría católica. «Cuando era niño, a mí me enseñaron que todos somos iguales, pero a muchos otros blancos no fue así y les decían que teníamos que estar enfrentados», lamenta. «Ahora el problema –añade– es que la situación económica ha ido hacia abajo y que el partido del poder ha tenido problemas de corrupción. Los negros están ahora mejor que antes, pero sigue habiendo mucha pobreza entre ellos».

El CAR, de División de Honor B, no va bien y, penúltimo, luchará por evitar el descenso. Él se perdió los primeros seis partidos porque rompió una mano. «Los extranjeros, que somos los que tenemos que dar un paso adelante y ayudar a los chicos locales, no estamos jugando muy bien. Lo digo de verdad», reconoce. También cree que «falta gente para entrenar».

Lo dice alguien que, curiosamente, creció en un hogar en el que el fútbol era el deporte favorito. Su padre, Joe Taljard, llegó a ser profesional. Él le enseñó a golpear el balón con maestría y es el encargado de transformar los tiros a palos, «¡pero es más difícil con uno de rugby!», exclama. Y es que ama el oval: «No juego por mí, juego por los demás», concluye.