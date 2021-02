Patxi Dávila, reválida certera en el Diocesano

«Era muy amigo de mi padre porque colaboraron en varios proyectos de sus empresas. Tendría yo sobre seis o siete años. Íbamos a ver los partidos del Playas del Castellón, en el que él jugaba al mismo tiempo que trabajaba». Patxi Dávila López (Castellón, 8 de enero de 1997) cuenta la anécdota del día en el que se fotografió, junto a su hermano Juanan, con Javi Sánchez, mítico exjugador cacereño de fútbol sala que fuera capitán de la selección española y con la que fue campeón de todo, además de firmar una trayectoria sobresaliente como referente en diferentes clubs.

Pasado el tiempo, mucho tiempo, en la temporada 2020-2021, este lateral zurdo de inexcusable vocación ofensiva en el terreno de juego y extrovertido y cercano fuera de él es uno de los puntales del Diocesano, segundo clasificado del subgrupo 2 de la Tercera extremeña.

Piruetas del destino, este defensa levantino de perfil goleador (cuatro tantos en la primera vuelta, una cifra espectacular para su demarcación) estuvo ya en la comunidad hace dos temporadas, cuando militó en el Extremadura B, y ahora ha vuelto para reafirmarse como futbolista. «No me fue bien, no», asume, todo lo contrario que en esta nueva experiencia.

«Fito (por el entrenador colegial, Adolfo Senso) me llamó y el club ha hecho una apuesta fuerte por mí; eso es de valorar», cuenta, feliz en cuanto a sensaciones en un equipo «que es como un grupo de amigos, una familia» y en el que está rindiendo extraordinariamente. En lo personal, está muy integrado viviendo con Monte y Víctor Díaz «en un piso del club» y ayudado por compañeros como Javi González o Ginés, «que están en todo». Además, su vinculación con Extremadura llega hasta Quintana de la Serena, donde viven sus tíos, con los que tiene una gran relación también.

No necesita reivindicarse Dávila. "Vengo de una grandísima temporada", asegura. Y es que entrenaba la pasada temporada con el Logroñés, que acabó subiendo a Segunda, aunque él jugaba en el filial, en Tercera. Por diferentes circunstancias, entre ellas que no era ya sub-23, terminó no renovando, aunque pudo haberlo hecho.

Acierto

Entusiasta del fútbol, sensación que se experimenta en una sola conversación con el protagonista, sumó 15 años como canterano del Castellón, se interesó por él el Villarreal y jugó en el Burriol antes de salir fuera de su ámbito geográfico. «Mi padre fue quien me animó a venir y ya me ha dicho que hice bien, que he acertado. Somos los dos uno», dice el futbolista, cómplice en los consejos que le dan desde su familia.

¿Cuál es su objetivo? Lo tiene claro. «Hombre, quiero jugar mínimo en Segunda B», no duda en desear. Y puede que lo haga incluso en la misma categoría que el Dioce la próxima campaña, siga o no siga. «Vamos a estar ahí, por qué no. Ahora estamos pasando un pequeño bache, pero volveremos a ganar y seguimos estando ahí arriba. Todo viene desde el partido ante el Cacereño, que era de empate y perdimos», comenta lamentándose.

Patxi Dávila estudia Magisterio. «Lo hago a distancia y este año termino», recuerda. Tiene vocación, pero también, y sobre todo, ganas de seguir ejerciendo de futbolista «hasta que pueda. Ya lo he hablado con mis padres. Quién sabe si puedo estar mucho tiempo en esto…». Las ganas son más que evidentes.

Sobre su condición de goleador, dice que «nunca he destacado tanto» en esa faceta, pero que él es ambicioso en ataque. «Hasta cadete jugaba adelante», recuerda. Desde luego que su evolución ha sido sorprendente. Patxi Dávila, humildad y ambición, todo en uno.