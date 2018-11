Pau Gasol: 17 años en la NBA

Pau Gasol cumple 17 años de su debut en la NBA por lo que ha animado a sus seguidores en la red social Twitter a compartir y recordar un gran momento de su carrera a través de la etiqueta #Gasol17. Por esta razón, el jugador catalán ha publidado en las redes sociales una serie de fotografías recordando su paso por Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016) y San Antonio Spurs (desde 2016).

Hoy se cumplen 17 años de mi debut en la #NBA Comenta con #Gasol17 alguna jugada o partido que hayas disfrutado tanto como yo. ¡Os leo!😉 Today marks the 17th anniversary of my #NBA debut Comment using #Gasol17 and mention any play or game that you enjoyed as much as I did. 😉 pic.twitter.com/A0QFWjjxc2

La Federación Española de Baloncesto (FEB) también se unió a la celebración. Gasol debutó en la NBA el 1 de noviembre del 2001 con 4 puntos, 4 rebotes y un tapón en la derrota de los Grizzlies por 76-86 contra los Detroit Pistons. El exjugador del Barcelona no salió en el quinteto titular, pero disputó 17 minutos y anotó los cuatro puntos en dos canastas de cinco intentos. Sus primeros dos puntos fueron producto de un mate en carrera durante el segundo cuarto a pase de Jason Williams.

Sin duda, uno de los grandes amigos que me ha dado la #NBA

Fue un placer jugar a su lado y contagiarme del #MambaMentality.@KobeBryant, one of the best friends that the @NBA has given me.

It was a pleasure to play by his side and experience #TheMambaMentality up close. https://t.co/Jos7ExGWQL