Paula Ginzo, del Al-Qázeres, regresa muy feliz a la selección

Paula Ginzo, del Nissan Al-Qázeres Extremadura, está entre las 16 jugadoras que Lucas Mondelo, seleccionador femenino, ha convocado para preparar, del 11 al 17 de noviembre, el Preolímpico de febrero de 2020. Serán dos amistosos ante Francia en Zamora (el 14) y Palencia (el 17) en los que la pívot vivirá su segunda experiencia internacional absoluta.

La noticia ha llenado de satisfacción a su club y obviamente a ella misma, que hace unos meses fue operada en un pie tras estar casi toda la segunda vuelta de la temporada pasada sin jugar. «Han sido ocho meses muy largos, pero al final llegan estas cosas. Estoy muy contenta con mi equipo y ahora llega la convocatoria. Ves que ha merecido la pena», comentó ayer.

Ginzo, nacida en Cantabria pero que asegura sentirse gallega, dijo acordarse en este momento de su familia «que me ha aguantado muchísimo porque ha sido muy difícil», del fisioterapeuta del Al-Qázeres, José Moreno ‘Perry’ («lo ha dado todo por mí»), de su pareja y, sobre todo, de sí misma. «Quizás quede mal decirlo, pero me lo merezco», aseguró.

Declaró sentirse sorprendida porque «tras tanto tiempo no estoy a mi cien por cien, pero han seguido confiando en mí. Es un regalo y voy a aprovecharlo al máximo». En este tiempo renovó el contrato con la entidad cacereña, segura de que «era el club y el cuerpo técnico que me iba a ayudar a seguir a mi nivel o incluso más. Se ve que he acertado». Admitió, pese a todo que «unas veces estoy mejor que otras» y que igual está «al 60%». «Necesito que me deje de doler el pie totalmente. En menos de un mes espero estar perfectamente», deseó.

A la concentración va «en modo esponja, aprendiendo lo máximo posible», como ocurrió hace un año en los partidos de clasificación para el Eurobasket. «Espero seguir trabajando así y tener una plaza en el equipo nacional. Es complicado porque el nivel es muy alto», señaló.

LA ENFERMEDAD / Eso sí: la felicidad no puede ser completa tras el terrible 91-50 encajado ante el Cadí La Seu el sábado: «Nos hemos comido mucho la cabeza. El entrenador nos ha dicho que no podemos olvidarlo y que cada vez que estemos cansadas no podemos dejar de correr». No ha querido victimizarse contando que el viernes se levantó por voluntad de la cama de un hospital, donde había sido ingresada con gastroenteritis, para viajar con sus compañeras. Más que cualquier convocatoria, eso la retrata.