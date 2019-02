Paula Ginzo, sensible baja en el Nissan Al-Qázeres en Barcelona

Paula Ginzo no viajará hoy a Cataluña para disputar mañana el partido liguero ante el Sant Adriá. La pívot internacional del Nissan Al-Qázeres tuvo una lesión muscular el pasado martes en un entrenamiento (en concreto en el sóleo) y puede estar de baja alrededor de tres semanas. En principio, iba a desplazarse con el equipo, pero finalmente no lo hará porque su lesión no le permitiría jugar un solo segundo.

«Se va a intentar acortar los plazos», aseguró ayer el entrenador, Ángel Fernández, en la rueda de prensa prepartido. En la propia comparecencia del técnico se desveló la noticia de la pívot, una jugadora clave en el equipo, pues promedia en los 19 partidos disputados 11,3 de valoración, con 9,2 de anotación y 7,9 en rebotes. Ginzo (31 minutos y 9 segundos por encuentro) ha sido una de las baloncestistas más destacadas de la pasada jornada, en concreto fue la más reboteadora de la Liga Femenina Dia en el encuentro disputado ante el Mann Filter, con 12.

«Tenemos para esa posición a Akela (Maize), Miriam (Forasté) y Silvia (Romero). Yo confío plenamente en ellas», aseguró Fernández, quien significó también que con la ausencia de la joven gallega el puesto dentro de la zona iba a estar algo ‘cojo’ en este encuentro, que considera desde luego una «final» más en el objetivo de meterse en el playoff por título al final de la liga regular.

El entrenador valenciano del Al-Qázeres alabó la actitud de Silvia Romero una vez más, pues ya lo hizo tras el último encuentro. «Lo hizo bastante bien el otro día», dijo, para calificar «de 10» el comportamiento de la placentina, que con su hermana María jugará hoy ante sus paisanas del Miralvalle el duelo decisivo de Primera nacional en el Macayo (17.00 horas). Las dos hermanas viajarán después a Sevilla para coger un avión destino a Barcelona para reunirse con sus compañeras en la noche de hoy.