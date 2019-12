Paula Josemaría cae en los cuartos del Máster Final

Paula Josemaría no saltará hoy a la pista para vivir un momento histórico, cuando más de 9.500 personas llenen la grada del Palau Sant Jordi de Barcelona, estableciendo un nuevo récord mundial de asistencia a un partido de pádel. La extremeña perdió ayer en cuartos de final tras más de dos horas de lucha en la pista contra Bea González y Delfi Brea, que con 18 y 20 años se convierten en las jugadoras más jóvenes en acceder a una semifinal del Máster Final.

Josemaría y su compañera, la portuguesa Ana Catarina Nogueira, lucharon sin descanso, pero al final se les escapó lo que hubiese sido el broche de oro a una temporada casi perfecta, con una victoria en un Máster (Madrid), dos finales, cuatro semifinales y el premio de pareja revelación del 2019 de la Federación Española de Pádel. A todo eso la palista de Moraleja puede añadir dos oros en el europeo, uno por selecciones y el otro por parejas, y el título de campeona de España absoluta compitiendo junto a la aragonesa Majo Sánchez Alayeto.

No fue ayer el mejor día de Josemaría, algo precipitada en el primer set. Un elevado número de errores no forzados de la extremeña y la lusa permitieron a González y Brea apuntarse el primer set (7-5). Pero todavía no estaba todo dicho y una mejoría en el acierto de Josemaría y Nogueira les permitió apuntarse la segunda manga (4-6). En la tercera y definitiva empezaron dominando, pero nuevamente una serie de errores no forzados permitieron a las jóvenes ponerse por delante y plantarse en semifinales (6-4), donde hoy se enfrentarán a Alejandra Salazar y Ariana Sánchez que eliminaron a Patty Llaguno y Eli Amatriaín con un rotundo 6-2 y 6-2. En la otra semi, duelo entre las números uno, Marta Marrero y Marta Ortega, contra Cecilia Reiter y Carolina Navarro.

Las semifinales en el cuadro masculino las jugarán Fernando Belasteguín y Agustín Tapia contra Francisco Navarro y Juan Lebrón en la primera y Pablo Lima y Alejandro Galán ante Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez en la segunda.