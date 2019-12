Paula Josemaría jugará junto a la número uno del mundo

Paula Josemaría compartirá en el 2020 lado de la pista con la número uno del pádel, la canaria Marta Marrero, ganadora esta año de siete torneos. Fue esta la que anunció a través de las redes sociales la que puede ser una de más parejas más competitivas de la próxima temporada en el World Padel Tour. «Muy contenta de informarles que la próxima temporada formaré dupla con Paula Josemaría. Estoy convencida que trabajaremos duro para acoplarnos como pareja, sacar lo mejor la una de la otra y luchar en un circuito femenino que cada vez es más exigente y competitivo».

El cambio de pareja de la moralejana Paula Josemaría, que este año ha ganado su primer torneo (Master de Madrid) compitiendo junto a la portuguesa Ana Catarina Nogueira y ha alcanzado el puesto número 6 del ranking mundial, conllevará además un cambio de residencia de la extremeña, que hasta ahora se había estado entrenando en Valladolid, aunque no junto a su compañera. Se trasladará a Barcelona, ya que la separación de Marrero con su anterior pareja, Marta Ortega, se ha debido al deseo de la primera de «hacer un equipo en Barcelona [...] con una jugadora con la que poder entrenar diariamente. Llevo 8 años como jugadora profesional y por circunstancias no he podido formar un equipo así».

Marta Marrero, de 36 años (13 más que Josemaría, que tiene 23), inició su carrera como tenista, donde ganó varios títulos del circuito challenger y dos del circuito profesional WTA, ambos en dobles. En Roland Garros, en el año 2000, llegó hasta los cuartos de final.

Marrero y Ortega, las Martas, han sido la auténtica bestia negra de Josemaría y Nogueira esta temporada. En seis enfrentamientos, incluida la final de Bastad, la extremeña y la portuguesa solo fueron capaces de imponerse en una ocasión, en las semifinales de Mijas.

Con el cambio de pareja Paula Josemaría pone un broche de oro al 2019 en el que además de ganar su primer torneo ha sido doble campeona de Europa y campeona de España y pone los cimientos para seguir creciendo en el 2020.