Paula Josemaría llega a semifinales sin problemas

Nadie para por ahora a la extremeña Paula Josemaría y a su compañera Marta Marrero en el Cervezas Victorias Marbella Master 2020, dentro del World Padel Tour. La de cuartos de final era ayer una prueba difícil para ambas ante Teresa Navarro y Aranza Osoro, que estaban jugando a un gran nivel, pero la solventaron sin demasiadas dificultades.

Josemaría y Marrero empezaron con algunas dudas el choque, pero consiguieron pronto hacerse con el ritmo del encuentro y a base de abusar de su potente juego en la red cerraron la manga con un 6-3.

En el segundo set, más de lo mismo. Navarro y Osoro lo intentaban y pese a que estaban realizando un gran esfuerzo y un buen partido, sus errores no forzados las alejaban del objetivo del tercer set. El ritmo de la moralejana y la canaria siguieron con el ritmo alto y volvieron a cerrar la manga con otro 6-3 para avanzar a un territorio exclusivo para las favoritas.

En las semifinales de hoy esperan Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, que también pudieron contra una de las parejas más consolidadas del circuito, la formada por Patty Llaguno y Eli Amatriaín. 6-3 y 6-2 fueron los resultados de las dos mangas.

Quien no podrá estar en semifinales es el otro extremeño que accedió a cuartos, el pacense Antonio ‘Pincho’ Fernández, que estaba siendo la revelación del torneo junto a Maxi Grabiel. No pudieron con sus rivales, Sanyo Gutiérrez y Franco Stupaczuk, pese a que empezaron mejor el encuentro. Sin embargo, desaprovecharon una buena ventaja de 4-1 y terminaron cediendo la primera manga por 7-5, lo que a la larga les pesaría mucho. Y es que en la segunda se vieron seriamente noqueados. Aun así, intentaron levantar un 5-0 encadenando dos breaks seguidos, pero Stupaczuk y Gutiérrez no permitieron la reacción (6-3).