Paula Josemaría no seguirá con Bea González y apunta a Ari Sánchez

Paula Josemaría y Bea González no seguirán jugando juntas en el 2021. La extremeña anunciaba a través de las redes sociales el fin de una sociedad efímera, formada a finales de octubre y que ha disputado junta tres pruebas del World Padel Tour (WPT): Alicante, Las Rozas, donde llegaban a la final, y el Master Final de Menorca.

«En este poquito tiempo que compartimos he descubierto una jugadora de pádel increíble, pero también una persona diez. Me llevo mucho más que una compañera de pádel. Te deseo lo mejor siempre, Bei», escribía la moralejana, que aún no ha confirmado quién será su pareja para el 2021, aunque todo apunta a que formará dupla junto a Ari Sánchez.

Sánchez (Reus, 1997) ha jugado las dos últimas temporada con Alejandra Salazar y han terminado el 2020 como la pareja número 2. En el 2019 ha ganado el Campeonato de España y tres torneos del WPT, Estrella Damm Open, Menorca y Valencia, este último superando en la final a Paula Josemaría, que formaba entonces dupla con Marta Marrero.

Josemaría (24 años) y Sánchez (23) formarán una pareja joven pero ya con mucha experiencia en el circuito. Con su juego explosivo tratarán de llegar a lo más alto en un curso que comenzará con muchas parejas nuevas, ya que casi todas las principales parejas del ranking han separado sus caminos.

Paula Josemaría inició el 2020 junto a Marta Marrero. Ambas se impusieron en el primer torneo del año, Marbella. Después la competición paró por el covid y, cuando regresó, extremeña y canaria nunca llegaron a desplegar el potencial que se les presuponía, aunque alcanzaron otras dos finales. A mediados de octubre separaron sus caminos y Marrero volvió con su antigua compañera, Marta Ortega, mientras que Josemaría se unió a Bea González, que venía precisamente de jugar con Ortega.