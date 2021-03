Paula Josemaría: "Para conseguir la igualdad en el deporte debemos ir todas y todos de la mano"

Paula Josemaría Martín, deportista patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte y jugadora extremeña de pádel que ocupa el puesto número 7 en el ranking de World Pádel Tour, nos habla de la temporada 2021 en la que hará pareja con Ariana Sánchez, actual número 1 mundial.

-¿Cómo ha comenzado este 2021?

-Pues la verdad que no he competido aún, comenzaré dentro de un mes aproximadamente. Tenemos un calendario con bastantes torneos de todos los niveles y creo que va a ser un buen año. Es una alegría, tanto para jugadoras y jugadores como para el público, el poder contar en 2021 con multitud de sedes en España y fuera de ella después de la suspensiones que hubo el año pasado por la pandemia y estamos con muchas ganas de empezar a competir.

-¿Tiene mejor perspectiva de desarrollo el calendario tras 'acostumbrarnos' a lo que supone la pandemia?

-Así es, una perspectiva muy buena. Después del esfuerzo del año pasado por parte de todos: jugadores, circuito World Pádel Tour… para poder sacar adelante algunos torneos, esta temporada tiene mejores perspectivas e incluso para el primer torneo en Madrid hay entradas a la venta y esperamos poder disfrutar de la presencia de público en las gradas. Yo por mi parte estoy muy ilusionada y muy motiva para afrontar este 2021.

-Este año estrena pareja, Ari Sánchez, ¿qué objetivos se marcan?

Somos una pareja joven, con muchas ganas de aprender y sacar siempre la parte positiva de todo, unido por su puesto a ese 'hambre' de victoria. El objetivo es mejorar individualmente como jugadoras y como equipo, llegar a nuestro máximo nivel y luchar por estar en las primeras posiciones del ranking mundial.

-¿Entrenan siempre juntas o se hace parte del entrenamiento por separado?

En pretemporada estamos entrenando casi todas las semanas juntas, bien en Barcelona donde ella reside o en Valladolid, donde actualmente estoy yo. Ambas, junto con su entrenador, Miguel Sciorilli, y el mío, Gustavo Prado, formamos el equipo de entrenamientos en los que estamos teniendo unas sensaciones buenísimas y la verdad que estamos muy contentas con todo lo que está rodeando a esta fase de preparación.

-Aparte de en la pista y con la pala, ¿qué entrenamientos son clave para una jugadora de pádel?

-Con la evolución que está teniendo el pádel, con partidos cada vez más largos y todo cada vez más igualado, la preparación física se ha convertido en algo muy, muy importante. También la preparación psicológica es clave; es algo que la mayoría de jugadoras y jugadores están incorporando a sus rutinas y en elemento que marca las diferencias en lo que es la preparación de quien se dedica profesionalmente a este deporte.

-Usted está entre las mejores del ranking mundial siendo buque insignia de una región como Extremadura, ¿cómo valora el nivel de su deporte en nuestra Comunidad?

-Muy alto. Es importante destacar la gran cantidad de grandes promesas masculinas y femeninas con las que contamos, y recordar que hay presencia extremeña en las fases pre-previas y previas de los torneos World Pádel Tour y también en los cuadros finales, por lo que está claro que el nivel va cada vez a más y es algo muy positivo para el pádel extremeño y para el deporte de la región en general.

-Recientemente se ha conmemorado el Día de la Mujer. Como deportista femenina, ¿cree que hay igualdad en su modalidad, en los premios de los torneos, la atención mediática, etcétera?

-La verdad es que nos queda mucho camino por andar, por ejemplo en cuanto a la cuantía económica de los premios, ya que cobramos el 30% de lo que cobran nuestros compañeros, por lo que la mayoría de las jugadoras deben completar los ingresos de su faceta de profesionales del pádel dando clases o con otros trabajos. Espero que poco a poco sigamos evolucionando, ya que creo que el pádel femenino cada vez es más atractivo para el público, estamos teniendo más atención mediática, se retransmiten muchos partidos por televisión, etc. Cada vez tenemos más seguidores y mas visibilidad, y eso es un paso muy importante. Creo que si en un futuro queremos conseguir esa igualdad efectiva, debemos ir todas (y todos) de la mano, haciendo piña.

-Para empoderar a las deportistas se necesita la colaboración de empresas e instituciones, ¿con qué apoyos cuenta?

-Para mí es fundamental y estoy muy agradecida de tener empresas e instituciones detrás que me apoyan y confían en la carrera que estoy haciendo como deportistas. Sólo tengo palabras de agradecimiento para Head Pádel, por el equipamiento deportivo que me proporciona, y para la Fundación Jóvenes y Deporte y Marca Extremadura, ya que me siento orgullosa de llevar la imagen de mi tierra conmigo, por lo que el hecho de que apostaran por mí y que en 2021 lo sigan haciendo, es una gran satisfacción y un enorme apoyo.

-¿Cómo valora su primer año como deportista patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte y el haber renovado ese patrocinio para 2021?

Como te decía, muy orgullosa y feliz de poder llevar la imagen de Extremadura en 2020 por primera vez y hago una valoración de 10, porque además el apoyo que ofrecen sirve para poder centrarte completamente en tu carrera deportiva. Sólo puedo reiterar que estoy muy contenta y agradecida de que en 2021 hayan querido seguir formando parte de mi proyecto.