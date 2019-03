Pedro Porro y su «inmensa alegría»

Decía Albert Einstein que el hombre feliz «está demasiado obsesionado con el presente como para obsesionarse demasiado con el futuro». Eso es lo que le está ocurriendo al extremeño que está siendo una de las revelaciones de La Liga. Sólo tiene 19 años, pero su carrera empieza a tomar velocidad de crucero y su presente ya es un éxito.

Seguro que Pedro Porro Sauceda (Don Benito, 13 de septiembre de 1999) pensó que algo estaba cambiando en su formación como futbolista cuando en el verano de 2017 varias de las mejores canteras de Europa se interesaban por él. Se decidió por el proyecto del Girona y en Noviembre debutaba con el primer equipo en Copa del Rey. Poco más de un año después de llegar a tierras catalanas hacía su debut en Primera División contra el Valladolid, después vino salirse contra el Real Madrid, su primer gol y su partido número 10 en Primera, que le convertía en profesional.

Su entrega, desborde y calidad no han pasado inadvertidos. Hace pocos días recibió uno de los mejores premios que se puede tener a su edad: la llamada del seleccionador sub-21. Se enteró, contaba anoche a este diario desde la concentración, «entrenando». «Jugábamos en Leganés y mis compañeros vinieron hacia mí a darme palmadas y collejas y pregunté qué había pasado y cuando entré en el vestuario y vi el móvil sentí una alegría inmensa».

Pedro Porro ya es uno más de ‘la rojita’, con la que podría debutar esta tarde (18.45) en el Nuevo Los Cármenes de Granada ante Rumanía. Un día especial para este dombenitense. «La verdad es que es un momento emocionante, es una gran satisfacción porque sabes que estás haciendo las cosas bien y es una alegría inmensa». Todavía le quedan varios días de concentración, pero de momento se está librando de las novatadas, como la que se ha publicado en redes sociales del jugador del Real Madrid Reguilón, «Él es más famoso que yo, a mí de momento no me han subido».

Ha sido un periodo corto en que le están sucediendo muchas cosas, una de las más diferentes es la de estar en un grupo como la Selección Española, aunque sea, de momento, en categoría sub 21, admite que hace pocos meses no se imaginaba poder progresar tanto. «Hace siete meses estaba jugando en el juvenil, en Manresa, en el campo del Nástic de Tarragona y ahora he podido jugar en el Bernabéu, en el Wanda Metropolitano y ahora estar con la sub 21. Yo tenía pensado dar todo para llegar al máximo nivel pero no tan rápido como está siendo».

¿La absoluta?

Son ya varios entrenamientos, nuevos compañeros, algunos de los mejores del país y llamando a las puertas de la absoluta, una experiencia única. «Aquí son todos muy buenos, esto es fútbol profesional», recuerda. La idea del calabazón es poder convencer a Luis de la Fuente para ser uno de los 22 elegidos que esté en la fase final del Europeo Sub-21 que se disputará en Italia, en el que el combinado nacional compartirá grupo con la anfitriona, Bélgica y Polonia. «El objetivo es estar y a ver si puede ser, poco a poco».

A pesar de la distancia con Don Benito el jugador del Girona hace todo lo posible para no perder el contacto con el fútbol extremeño y con los equipos de su comarca. «Lo veo y lo sigo, al Don Benito, al Villanovense y estoy siguiendo también la liga del Gimnástico Don Benito, el otro día estuve escuchando los últimos minutos del partido (derbi) con el gol final de Gonzalo».

En estos momentos el Girona está en una posición cómoda, en mitad de la tabla, casi mirando más a los puestos europeos que al descenso, pero Pedro Porro no sólo está al día de lo que pasa en Getafe, Bilbao o Barcelona también tiempo para seguir al día el día de lo que pasa en el fútbol regional y, por ejemplo, lo que está haciendo el Don Benito en Segunda B “ahora está bien, los futbolistas que tiene se tienen que hacer fuertes y salvar la categoría como sea. Yo creo que se van a salvar porque tienen jugadores con experiencia y tienen todo mi apoyo».

Precisamente en los partidos está también otro de los calabazones más ilustres de los últimos años: el árbitro internacional Jesús Gil Manzano, «en el Camp Nou nos pitó y me dijo que se alegraba mucho de todo lo que estaba pasando y hablamos un rato antes del partido».

En pleno mes de marzo el ya internacional Sub-21 dombenitense no quiere pensar mucho en su futuro, asegura que está muy feliz en Girona «en el futuro que sea lo que Dios quiera, yo ahora estoy muy a gusto en el Girona y ahora estoy pensando en los partidos de la selección y luego con mi club».

Parte del verano, lo que le dejen los compromisos internacionales y la pretemporada con el Girona, lo pasará al calorcito usual de las Vegas Altas, en casa, con los suyos. «Eso seguro». Palabra de internacional. Palabra de extremeño.