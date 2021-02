Pepe Vázquez: «Sería osado decir que mi equipo llega mejor que el Al-Qázeres»

Embutidos Pajariel Bembibre y Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se enfrentan el domingo con la supervivencia en la Liga Femenina Endesa en juego. En Cáceres hay plena consciencia de la importancia que, para el futuro del club, estará sobre el parquet («es una final», dice su técnico, Jacinto Carbajal), pero Pepe Vázquez (3-6-1980, Santiago de Compostela) no se queda atrás. El entrenador del conjunto de El Bierzo reitera que el aspecto psicológico será decisivo en los 40 minutos.

Lo normal es que desde ambos equipos no se diga previamente que el que pierda está descendido, pero no puede negar que el partido es absolutamente decisivo...

Evidentemente. No darle el toque de «final» a este encuentro sería mentir. El que gane va a tener muchas más posibilidades de salvarse que el que pierda, pero también es verdad que después quedarán partidos. Me había fijado un número de victorias, que es nueve, y el que las alcance se va a salvar seguro. Nosotros tenemos el añadido de que si somos capaces de ganar por cinco puntos habremos levantado el ‘average’. Por mi parte, el primer objetivo es ganar y luego, si puede ser, hacerlo por cinco o más, que sería como conseguir una segunda victoria.

¿Su equipo llega mejor?

Sería osado por mi parte decir quién llega mejor porque no sé cómo llega el Al-Qázeres. No estoy en su día a día, en su dinámica. Veo sus partidos y veo que compiten bien. Lo que sí sé es que nosotros estamos muy bien, que estamos muy contentos. El aspecto mental va a ser muy importante. Esto es como un derbi.

Pues dos victorias consecutivas como lleva Bembibre son muy importantes para un equipo de los de abajo, aunque hayan sido tan apuradas...

También se nos escaparon otros partidos anteriormente que teníamos muy cerca de ganar, como ante Clarinos y Araski. Sabíamos que era un tramo de calendario factible porque teníamos muchos partidos en casa.

Uno de los finales del partido del domingo, con una canasta no concedida al Campus Promete, fue polémico. ¿Cómo lo vio?

Lo tengo claro. Para mí la canasta fue fuera de tiempo. La bocina evidentemente suena, pero lo hace porque hay alguien en la mesa que no le da al botón cuando le tiene que dar. De ahí mis protestas. Dos de los tres árbitros estuvieron de acuerdo y uno de ellos lo vio. Pero no quiero polémicas: si me pusiera a rearbitrar cada vez que le han pitado mal al Bembibre a lo mejor me daba para mucho. Es una acción y el cómputo final fuimos superiores. La justicia divina hizo que el equipo que más méritos tuvo acabara ganando.

¿Ve un partido muy emocional y poco táctico entonces?

Por la experiencia que tengo como entrenador, sí. Lo técnico y lo táctico será importante, pero no definitivo. Quien controle mejor la tensión, los nervios y sea más regular tendrá muchas papeletas de llevárselo.

Jacinto Carbajal y usted poco pueden sorprenderse. Son dos entrenadores de una trayectoria bastante paralela que se han enfrentado muchas veces...

Somos dos perfiles similares, de edad parecida, con nuestros éxitos pese a ser relativamente jóvenes. El factor sorpresa va a ser poco. Nos hemos visto los partidos del otro muchas veces, sobre todo esta semana. Ya digo que el conocimiento que va a haber en lo táctico se puede desequilibrar por la parte mental.

¿Le vale como referencia la primera vuelta, con victoria del Al-Qázeres (81-77)? Las extremeñas han cambiado bastante...

Con tres cambios importantes, Al-Qázeres es más distinto que nosotros y ha tenido que reinventarse sobre la marcha. Alexis Jones unida a Eleanna Christinaki es mucho peligro en el exterior y Anna Pachurina es una pívot que evidentemente juega más de cara al aro que Mariella Fasoula. Nosotros hemos traído a Julia Gladkova, que nos ha dado mucho.

¿Cuando se está luchando por la permanencia se valora más que proyectos sin mucho presupuesto como los de Cáceres y Bembibre estén en la élite?

Es muy meritorio lo que estamos haciendo varios clubs, aunque llevemos años peleando en la parte baja de la clasificación. La Liga Femenina ha crecido mucho, llegando equipos muy potentes a la competición y faltan algunos que también lo van a hacer tarde o temprano. Tiene que ser un motivo de orgullo que nos hayamos mantenido durante este tiempo. Pelear contra estructuras que tienen tanto dinero tiene mérito. Al-Qázeres y Bembibre llevamos seis victorias, no una ni dos. Estamos peleando con uñas y dientes, acabe esto como acabe.