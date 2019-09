Los perros detectan un rastro de Blanca Fernández Ochoa, pero a los metros se pierde

La búsqueda de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa ha sido "totalmente infructuosa" hasta el momento y no ha arrojado ninguna novedad ni indicio sobre su paradero, ha indicado esta tarde el cuñado de la desaparecida, Adrián Federidghi, quien ha apuntado que "no hay pistas que les hagan ser optimistas". "Hoy era un día muy bueno porque se ha presentado muchísima gente y hay muchos voluntarios, más de diez brigadas de búsqueda. Pero van pasando las horas y no está siendo tan buen día. Es verdad que los perros han detectado rastro, pero a los metros se ha perdido", ha dicho a los medios.



La Policía Nacional tiene listos desde ayer varios drones para empezar a buscar a Fernández Ochoa cuando caiga la noche o por zonas más boscosas y escarpadas. Así lo ha explicado a los periodistas en la zona de búsqueda el subinspector Chacón, encargado de los medios aéreos de la Policía Nacional. "Los drones van a permitir dar una visión más cercana de lo que los helicópteros nos marquen. Incorporan cámaras de alta definición con un zoom de alta capacidad para poder ampliar mucho la imagen y con alta resolución", ha indicado.



El jefe del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional, Pedro Herranz, ha asumido que podrían tardar "días" en localizar a la esquiadora y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa si ésta sufrió un accidente en la zona de Cercedilla donde apareció su coche.

"De entrada el objetivo era localizar el vehículo para tener un punto de partida y, una vez hecho, centrar esfuerzos ahí", ha indicado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que la zona de 'Las Dehesas' tiene un terreno "muy complicado" que podría dificultar los trabajos de búsqueda de la medallista desaparecida el 23 de agosto.