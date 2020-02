El pichichi contra el más goleador

La fiesta del fútbol que se prepara el domingo en Pinilla tiene los mejores ingredientes para ser un auténtico festival del gol. Sobre el césped artificial de los Campos Manuel Sánchez Delgado se medirán el pichichi del grupo, Javi Bernal, del Diocesano, y el equipo más goleador, el Cacereño, con 55 tantos y una media de 2,5 por partido en lo que va de temporada, estadística que sube si se tienen solo en cuenta los encuentros del 2020: 3,3.

«Alguna voy a tener, al menos eso espero», dice con una sonrisa la ‘flecha del Dioce’. Ya ha conseguido 20 dianas esta temporada, cuatro más que el lesionado Ensa (Trujillo). Dobla Javi Bernal en número de goles al máximo realizador del Cacereño, Ezequiel Lamarca (10), que el domingo pasado le metió tres al Llerenense. 9 ha metido el ‘9’ verde, Murci, y 8 lleva Carlos Andújar. 6 suman Marcos Torres y Alberto Delgado y 5 han metido Teto y Borja García, que mejora de su lesión, aunque este domingo tampoco jugará.

Ha superado ya el Diocesano el pequeño/gran bache de enero. Inició el mes goleando Villanovense (5-0 con dos tantos de Bernal) y se atascó: tres derrotas seguidas. El domingo pasado volvió a ganar, 0-3 al Miajadas, para coger fuerza para el derbi cacereño. Y uno de los tantos fue del pichichi (los otros dos de Jaime Corchado).

La causa del bache para un equipo que llevaba doce partidos seguidos sin perder la encuentra Javi Bernal en la juventud de la plantilla. Y no se refiere a una cuestión de inexperiencia, sino de estudios. «La mayoría somos estudiantes y creo que nos influyeron los exámenes». Él, estudiantes de Ciencias del Deporte, lo ha sufrido en carnes propias. «Estaba mentalmente cansado», reconoce.

Eso ya ha quedado atrás, como demostró el domingo en Miajadas. «La semana pasada ya pudimos entrenar mejor y se notó y esta... ilusión y ganas no nos faltan», dice Bernal, que reconoce que enfrentarse al Cacereño genera una motivación especial, a él y a sus compañeros. En la primera vuelta lograron un empate a un gol. «Intentaremos aprovechar que nosotros jugamos como locales», dice, consciente de que la fuerza en la grada puede estar muy equilibrada o incluso que el CPC les supere. «Bueno, pero es nuestro campo, en el que entrenamos todos los días». «Ellos también entrenan ahí». La ‘flecha del Dioce’ ríe y añade: «Es verdad, pero nosotros jugamos ahí todos nuestro partidos como local».

Goleador múltiple

A Javi Bernal le gusta eso de marcar los goles de dos en dos. Lo ha conseguido en seis ocasiones esta temporada y una vez incluso ha doblado esa cifra. Al Fuente de Cantos le endosó cuatro. Al Villanovense le metió dos.

«En un partido pueden pasar muchas cosas», dice, consciente de que el conjunto verde está un escalón por encima. También lo estaba el Villanovense y se llevó un saco de goles de Pinilla (5). «No esperábamos un partido así», reconoce el atacante, al que no le importaría repetir el domingo y cerrar definitivamente el objetivo del Diocesano, la permanencia. «Creo que ya estamos salvados, aunque con una victoria más nos salvamos fijo».

¿Llegar a 30 goles? «Por qué no, fácil no va a ser, pero habrá que intentarlo», dice Bernal, que se seguirá hasta final de temporada en el Dioce. Y no ha sido por falta de ofertas.