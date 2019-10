Pinchi, un alumno sin límites de la escuela de Manuel Mosquera

Ser profeta en la tierra está cada día más difícil en los tiempos actuales. Por eso, no es de extrañar que lo recomendable para muchos jugadores jóvenes es abandonar el nido y buscar los éxitos lejos de casa. Le pasó a Manuel Mosquera hace ahora 28 años, cuando decidió marcharse de La Coruña a Almendralejo sin saber siquiera dónde estaba la capital de Tierra de Barros. Casi tres décadas después, también con 23 años, Pinchi vive una historia muy parecida. Con escala en Madrid, tuvo que abandonar Riazor al no entrar en los planes del primer equipo del Deportivo de la Coruña y ahora es en Almendralejo donde este gallego de apariencia tímida y juego descarado quiere buscar su sitio en el fútbol.

«Estoy feliz y cómodo aquí. Soy muy friolero, sabes, y aquí eso de entrenar con calor, con el sol fuera y siempre con el buen ambiente del vestuario me gusta mucho», decía ayer entre bromas en sala de prensa. Óscar García, apodado como Pinchi por un cariñoso mote que un día le colocó su padre, está viviendo su salto al profesionalismo de la mano del Extremadura. Ha jugado nueve partidos, solo tres de titular, pero Manuel lo está introduciendo en el campo muy poco a poco, sin forzar su maquinaria.

Pinchi es un alumno aventajado de Manuel Mosquera, que le conoce bien de su etapa en el Dépor. El jugador gallego solo tiene palabras de elogio para su entrenador: «Manuel es el mismo que me encontré hace cinco años en el Fabril. Esa bondad que tiene se traslada también al vestuario. Jugadores y plantilla están siempre a muerte con Manuel y eso provoca también buen ambiente».

El entrenador ha cuidado cada paso del atacante coruñés en el Extremadura y, en los últimos envites, le ha dado la carta de la titularidad. Pinchi la ha aceptado en un lugar algo más inusual para él como es la media punta, «pero estoy teniendo muy buenas sensaciones. Estoy contento de ayudar al equipo y tenía ganas de dar ya el salto de categoría».

OBSESIONADO CON EL GOL / Pese a no ver portería en las diez primeras jornadas, este habilidoso jugador es sinónimo de gol, como bien ha demostrado en sus últimos años de Segunda B: «Es verdad que siempre he andado obsesionado con el gol y es algo que haré hasta que me retire, pero es verdad que este año no tengo esa ansia de otras campañas y creo que, ahora, lo mejor son las victorias del equipo para crecer».

Pinchi quiere volar sin límites, como el Extremadura, y por eso dice que no ponerse techo. «Ni me los puse en el pasado ni me los voy a poner ahora. Como equipo, no tenemos que pensar en nada más allá de la Ponferradina y en ir semana a semana. El equipo ha sabido estar a la altura de las circunstancias porque lo normal es que nos hubiera entrado ansiedad o estrés con la mala racha, pero lo hemos llevado con tranquilidad, tal y cómo nos lo había pedido el míster».

No lleva mucho tiempo en Almendralejo, pero en apenas tres meses se ha dado cuenta rápido, como en su día ya lo hizo Manuel, de qué le gusta al público del Francisco de la Hera: «Sabemos cuál es nuestro sello y no es otro que el de presionar bien arriba, no mirar atrás y darlo todo en el campo. Hasta que no podamos más. Y eso siempre dando igual el rival y si jugamos dentro o fuera de casa».

En lo estrictamente deportivo, el Extremadura hará hoy su última sesión de trabajo antes de recibir mañana a la Ponferradina. Rafa Mujica y Lomotey, ambos por lesiones musculares, están descartados. Queda por saber si podrá entrar en convocatoria Kike Márquez, que ha desarrollado parte de la semana de entrenamientos con el grupo. Hoy tendrá una prueba definitiva para ver si ha superado su microrrotura muscular.