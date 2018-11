Piqué: 'Quiero comprar un equipo de fútbol y crear una nueva competición'

"Estoy trabajando en dos proyectos. Uno es comprar un equipo, pero yo no os puedo decir nada más". A Gerard Piqué, el central del Barcelona, se le escapaba la sonrisa cuando revelaba uno de sus planes tras hacerse con el control de la Copa Davis de tenis. "El otro proyecto es crear una nueva competición de fútbol o utilizar una ya existente", ha declarado el defensa azulgrana a la revista del diario deportivo francés L' Equipe.

"No, no os puedo decir nada más, de momento. Son dos bellos proyectos", ha contado en tono misterioso Piqué sin querer dar más pistas, indicando después que "la Copa Davis no será la Copa Piqué". Ha defendido el jugador el cambio de formato, recordando que "hay jugadores favorables como Nadal, Thien o Cilic", mientras otros están en contra de su proyecto.

Sobre su discusión con Roger Federer, el jugador del Barcelona ha sido contundente: "No es una batalla de egos ni tampoco quiero entrar en discusiones sobre esto. Mi prioridad es crear una gran competición, que no será la Copa Piqué".