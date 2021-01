Piropos de los entrenadores antes del Mérida-Villanovense

El entrenador del Mérida, Dani Mori, no ahorra elogios hacia el Villanovense, su próximo rival del domingo (17.00 horas): “me encanta desde que los vi cuando consiguieron el ascenso. Es un equipo muy honrado y muy sacrificado. Trabajan todos al unísono”. El técnico romano mantiene la misma línea de piropos hacia Javier de los Mozos, entrenador del cuadro de Villanueva de la Serena, al afirmar que «me gusta cómo trabaja». Así pues, en este sentido, Mori prevé «un partido muy igualado que se decidirá por pequeños detalles».

Los dos equipos llegan al choque en rachas distintas, a pesar de lo cual, Mori no ve a su equipo como favorito en el choque pues «estamos con los mismos puntos y ellos han merecido más de lo que han conseguido en los últimos partidos. El gol que reciben frente al Talavera es inevitable». A pesar de tanta igualdad entre ambos equipos, Mori entiende que «el partido será distinto al de la primera vuelta».

En aquella ocasión, los serones llegaban en un estado de forma muy superior a los emeritenses que no habían tenido pretemporada. Para contrarrestar el mayor ritmo de competición de los locales en aquel encuentro, Mori no dudó en dibujar una defensa de cinco hombres, dando por bueno el empate sin goles.

ROBLES Y DANI, NO / En esta ocasión, Mario Robles no estará en el partido por acumulación de tarjetas ni tampoco Dani García que continúa recuperándose de su dolencia. Marc Fraile es duda y habrá que esperar cómo se siente de la sobrecarga en el isquiotibial para ver si entra en la convocatoria. El que estuvo entre algodones en Talavera y por eso no jugó, fue Héctor Camps, quien parece que podría salir de la partida el domingo, ya que ha completado todos los entrenamientos esta semana.

Los que tampoco estarán por primera vez en la temporada son los aficionados del Mérida, ya que es el primer choque del curso en el que se disputa un partido en el Romano José Fouto a puerta cerrada por el covid-19. Para Mori, ello «duele porque queremos que estén, sobre todo ahora por la dinámica que llevamos y por la dificultad del encuentro, pero no podemos poner excusas. Intentaremos que lo celebren desde sus casas».

Se llega a la recta final del mercado de invierno y el entrenador del Mérida no se muestra exigente con la dirección deportiva para la posible llegada de un delantero: «yo voy a trabajar con lo que tengo. Estoy muy contento con la plantilla. Si tenemos algún problema , a buscar soluciones, siempre he trabajado así y me ha ido bien», reflexiona.

Mientras, a pocas horas para un nuevo derbi en Segunda B, el técnico del Villanovense, Javier Álvarez de los Mozos, podrá disponer de casi toda su plantilla para medirse en el Estadio Romano al Mérida.

El entrenador serón recuperará por fin para este choque a Juan Ramón Ruano, que contra el Villarrubia finalmente se cayó de la convocatoria por sus molestias de semanas anteriores. Asimismo podrá disponer de otro de los jugadores importantes del conjunto serón, Clausí. Según Javier Álvarez De los Mozos, ambos podrían entrar en el once inicial, pero Miguel Díaz es duda con molestias para este choque.

«Llegamos bien, como siempre con ilusión de sacar el resultado adelante, siendo conscientes de que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del grupo y que está en un gran momento de forma, aunque creo que nuestro equipo está preparado para hacer un gran partido», señaló el técnico del Villanovense.

Además añadió que el Mérida ha mejorado respecto al que se pudo ver en la primera vuelta de la competición. «Tienen grandes individualidades, saben a lo que juegan y sus incorporaciones de invierno han sido importantes», analizó el entrenador del cuadro verde.

El Villanovense está limpio de covid, según los resultados de dos test a los que se ha sometido plantilla y cuerpo técnico esta semana, después de que saltasen las alarmas por el coronavirus en el seno del Villarrubia manchego.