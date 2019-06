La placentina Mamen Blanco, en la preselección para el Mundial sub-19

La base placentina Mamen Blanco está en la convocatoria de 16 jugadoras de la que saldrán las 12 que disputarán el próximo Mundial sub-19 en Tailandia.

La noticia le ha llegado con cierta sorpresa. «Hace poco hubo una concentración y no estuve. Ahora me han llamado para la preselección y estoy muy contenta. Optar por un Mundial no es cualquier cosa y más cuando estoy ya en una etapa senior. Estaría encantada de poder quedarme en el equipo», comenta.

Blanco, formada íntegramente en el Miralvalle, ha militado esta última temporada en el Barcelona, de la Liga Femenina 2, en el que ha promediado 3,4 puntos en 16 minutos. Era su primera experiencia fuera de Extremadura y la ha resuelto satisfactoriamente. Ahora intentará confirmarlo en una concentración que tendrá lugar a partir del próximo martes en Azuqueca. El seleccionador español, Fabián Téllez, decidirá finalmente si es uno de los cuatro descartes. Laura Piera y Esther Castedo, dos jugadoras que han estado en la última temporada en la liga universitaria de Estados Unidos, son las otras dos bases preseleccionadas.

España disputará dos torneos amistosos antes de dar el equipo definitivo: uno en Barakaldo y otro en Aveiro (Portugal). El Mundial arranca el 20 de julio y termina el 28. Colombia, Japón y Alemania serán los rivales en la fase de grupos.