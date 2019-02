El Plasencia afronta la cita de Gijón sin americanos

Se le multiplican los problemas al Plasencia Extremadura en su visita a la cancha del Teslacard Círculo Gijón (20.00 horas), ya que tendrá que jugar sin sus dos americanos, Duane Morgan y Marcellus Roberts partieron esta ayer rumbo a Estados Unidos para tratar de conseguir un visado de trabajo que les permita regresar a España en las condiciones legales para disputar el resto de la liga. Para ello a su país han aportado el pertinente contrato laboral. La entidad placentina espera que en un plazo no superior a dos semanas puedan estar de regreso, por lo que en el mejor de los casos no estarían a las órdenes de Rafa Sanz hasta la última jornada de la primera fase.

Ya no solo supone la pérdida importantísima de ambos jugadores de cara a los partidos, sino que la rémora será también en la preparación de estos encuentros y más ahora en el se está jugando entrar o no entre los seis primeros clasificados. Por todo ello la directiva se ha puesto manos a la obra y peina el mercado en busca de algún refuerzo. Así lo confirmó también el propio técnico Rafa Sanz: «El pasado miércoles la directiva me comunicó que están en la búsqueda de un pívot comunitario y que yo estuviera atento a esa posibilidad de fichar, aunque creo que va a ser de una dificultad extrema encontrarlo».

Según dijo, va a estar «más preocupado en los jugadores que están, esa es la clave para mí. Afronto las situaciones como vienen y no vamos a modificar nuestro modo de jugar».

Con respeto al duelo de esta noche indicó que el Círculo Gijón «se ha ido reconstruyendo. Ahora tienen muchas rotaciones, con capacidad reboteadora. Es una prueba dura, pero la afrontamos con ilusión y vamos a intentar hacer un buen partido y hacer las cosas con criterio. Hay que intentar sacarlo adelante con nuestras armas y tener confianza en nuestros chavales».