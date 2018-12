El Plasencia se da un homenaje

El Extremadura Plasencia se vengó y de qué manera ante el CB Tormes. Se dio un verdadero homenaje en forma de victoria y machacó a su rival de manera categórica por 85-51.

En partidos así, donde los placentinos a falta de un minuto rozaron los 40 puntos de diferencia, no se atisba a razonar si es que un equipo fue tan sumamente superior porque su rival fue un auténtico despropósito, o es que a este desastre se llegó porque el rival no te permitió ni un solo respiro. Anoche los de Rafa Sanz consiguieron a base de defender de una manera extraordinaria que al Tormes se la apagara la luz, se le acabara la batería y que rozara el ridículo, anotando por ejemplo tan sólo cinco puntos en el todo el tercer cuarto. Cierto es que a los salmantinos les faltó Antúnez y que como dijo su técnico son todos muy jóvenes, pero no les perdona que bajen los brazos y se abandonen, pero es que sus ataques basados en su gran mayoría desde la línea de tres llegaron tras jugadas deslavazadas y sin ningún tipo de rigor táctico.

Plasencia fue todo lo contrario, solidario, comprometido, vertical, rápido y en defensa y a pesar de contar con ventajas estratosféricas fueron correosos, siempre encima de su rival y por eso tras el primer cuarto, que fue el único tramo igualado, ya en el segundo consiguió marcharse al descanso con la decena de ventaja (40-30).

FESTIVAL PLACENTINO / El tercero fue un festival en el que dejó seco al Tormes y en cambio fue un tsunami en ataque. No es fácil destacar a nadie en concreto porque en la orquesta local no desafinó nadie y todos rayaron a un gran nivel, siendo un verdadero equipo con una sola alma. El único que falló en la fiesta fue el árbitro principal, que ya antes del partido se quejó del estado del vestuario arbitral por su falta de limpieza “no acorde con la LEB” dijo, y ya con el silbato su criterio erró mucho con la realidad, menos mal que no hubo tiempo para dudas en el marcador.

El último periodo le sirvió para redondear con guirnaldas la merecidísima victoria con la que seguir creyendo en sus posibilidades, debutando incluso los junior A al año nuevo Rafa Sanz le pide esa regularidad que parece haber encontrado su equipo.

De momento La Bombonera vivió una gran noche vistiéndose para la ocasión y disfrutando como en las mejores ocasiones. Y eso ya es bastante.

plasencia 85

tormes 51

3Marcador por cuartos: 16-16, 40-30 (descanso), 59-35 y 85-51 (final).

3Árbitros: Vázquez García, J y Villanueva Tena, J. Eliminado por faltas personales: Deng Mayot (min.33).

3Pabellón: Ciudad de Plasencia.

3Espectadores: 500.

3Extremadura Plasencia: José Antonio Medina (10), Duane Morgan (13), Arturo Fernández (9), Roberts (4) y Diego Gallardo (14) --cinco inicial— Germán Martínez (7), Javier Cardito (0), Mario Álvarez (15), Pablo Villarejo (8), Deng Mayot (5), Roberto Domínguez (0) y Rodrigo Baillo (0).

3Quesería La Antigua Tormes: Jacob Round (7), Njegos Sikiras (4), Osas Ehigitor (10), Andrew Ramírez (13) y Víctor Moreno (7) --cinco inicial— Juanjo Santana (5), Pedro de la Calle (0), Anrijs Miska (0), Juan Ramón Rivas (5), y Jorge Morán (0).