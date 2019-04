El Plasencia se la juega ante La Roda en un duelo al límite

El Extremadura Plasencia estrena técnico. Raúl Pérez, ‘Rula’, debuta esta tarde (18:30 horas) ante el Jafep F.G La Roda en La Bombonera y lo hace con la necesidad casi imperiosa de ganar para seguir aspirando a una salvación cada vez más complicada.

Raúl Pérez apenas ha tenido oportunidad de trabajar con la plantilla del representante extremeño de la LEB Plata. Tan sólo un entrenamiento antes de la cita de esta tarde le tiene que valer para intentar cambiar el rumbo de un equipo que tras acumular cinco derrotas consecutivas se mantenía a la deriva.

El cese de Rafa Sanz parecía cantado, ya no sólo debido a los calamitosos resultados, que en el deporte son una espada de Damocles, sino por el clima tan enrarecido que se había creado desde hacía ya varias semanas, donde no existía apenas sintonía entre el técnico y alguno de sus pupilos, pero sobre todo por el divorcio entre la directiva y el entrenador cordobés.

Su peculiar e irónica forma de criticar a sus empleadores no gustaban un ápice y ni mucho menos causaban la gracia que pretendía el técnico. En este caso ‘el pez sì ha muerto por su boca’, además de no sólo por los partidos perdidos, sino por la manera de caer. Tantas derrotas en los minutos finales no parecían fruto de la casualidad.

La Roda actualmente ocupa la undécima posición de la tabla con 6 victorias –7 tiene Plasencia, octavo en clasificación– y llega a La Bombonera tras acumular dos derrotas consecutivas, la última jornada cayó de manera contundente ante el Ávila (72-93). Los placentinos ya fueron capaces de ganar en tierras albaceteñas (71-73) una de las dos que victorias a domicilio que ha conseguido en toda la temporada, por lo que caso de ganar ya eliminaría a un rival directo, aunque para conseguir salvar la categoría hay que eludir nada más y nada menos que los últimos seis puestos.

Especial atención hay que prestar a Chuso González, máximo anotador de su equipo (14 puntos de media), al alero dominicano Goyo Adón, al joven pivot senegalés Mus Barro o al ala-pivot suizo formado en Estados Unidos Michel-Ofik Nzege, de 2,02 metros fichado en el mes de octubre y que está dando un excelente resultado.

El club apela al apoyo de la afición en este trance final de la temporada, en el que es clave no perder un solo partido en La Bombonera si se quiere seguir soñando con la permanencia.