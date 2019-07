El Plasencia se lamenta de la falta de apoyo municipal

No pudo ser y el Plasencia no estará la próxima temporada en competición nacional. No se quedó ninguna plaza vacante en LEB Plata, por la que sí hubiera intentado pelear el club placentino, y la EBA no le interesa a la directiva encabezada por su presidente. José Manuel Álvarez. «No es en absoluto atractiva deportivamente y es tremendamente cara debido a los desplazamientos tan lejanos. No interesa».

El presidente está visiblemente molesto con el ayuntamiento placentino y más concretamente con el alcalde, al que culpa en gran medida de no haber podido inscribirse en competición nacional. «Prácticamente no ha movido un dedo por nosotros. Si no estamos en competición nacional es en gran parte culpa del ayuntamiento», señala Álvarez, que sin embargo agradece sobremanera las ayudas de otras instituciones «La propia Junta con el patrocinio de Marca Extremadura, que nos duplicaron la ayuda, la diputación provincial y en cambio el ayuntamiento prácticamente nos ha dado lo mínimo y en el fondo es a quién más le repercutía la publicidad con el nombre de Plasencia».

Reconoce que la excusa era la falta de dinero en efectivo. «Siempre nos han puesto como excusa el problema de las huertas de la Isla, pero nosotros lo que hemos demandado es que por lo menos hubiera movido un dedo por conseguir que alguna de las últimas empresas que han llegado a la ciudad, la propietaria de los molinos, o alguna americana de comida, por poner algún ejemplo, hubieran aportado algo, pero ni siquiera han hecho eso».

Álvarez incluso dice que han pasado esta temporada vergüenza y hasta han tenido que pagar multas por el estado del pabellón, «que no olvidemos es municipal. La falta de iluminación, la falta de limpieza en vestuarios y servicios, el mal funcionamiento de los marcadores, multas que hemos pagado nosotros como club». Así mismo se queja incluso de las pegas que les ha puesto el ayuntamiento a la hora de generar ingresos por publicidad. «Teníamos vendido el centro de la pista a una empresa, pero nos impidieron ponerla alegando que allí tenía que ir el escudo del ayuntamiento».

TODO TIENE UN LÍMITE / El presidente alega que su junta directiva ha tenido que hacer un esfuerzo enorme por mantener el baloncesto en la ciudad, pero que todo tiene un límite. «Hemos estado años sufragando la terrible deuda que tenía el club, pasamos años en EBA, conseguimos volver a Plata, pero sin ayudas es imposible. Hubiéramos intentado por otros medios seguir en Plata, pero es imposible sin ayudas institucionales. Plasencia como ciudad es la más favorecida y publicitada, y Plasencia como ayuntamiento es la que menos nos ha ayudado».

Reconoce el presidente que le duele esta situación, pero que la afición lo debe entender. Como cantera el club evidentemente seguirá existiendo y compitiendo, pero pueden pasar años para volver a la élite del baloncesto.