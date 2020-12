El Plasencia, pendiente de la evolución de los lesionados

Con una plantilla corta, las lesiones están siendo el gran problema de la UP Plasencia esta temporada. El martes, ante el Chinato, consiguió su segunda victoria seguida como local, pero pagó un precio muy alto. Alberto Núñez, Diego Sánchez y David Calle no pudieron acabar el partido por lesión. Las tres fueron como consecuencia del mal estado del terreno de juego del Municipal Francisco Gil. «Otros tres lesionados por el lamentable y asquerosos terreno de juego que tenemos», se lamentó Luismi, técnico de los placentinos, que durante el partido incluso se giró hacía la grada en un momento dado para gritar «¡vaya mierda de campo!».

De los tres lesionados, el más preocupantes es David Calle, con una torcedura de tobillo. De todos está muy pendiente la UPP, que el domingo visita al Calamonte. «Vamos a ver los jugadores que tenemos disponibles para ese día», decía Luismi, que no quería aventurar nada, aunque reconocía que «va a ser complicado que puedan estar con tan pocos días entre un partido y otro». Aún así, no quiere que nada de eso sirva de eso sirva de excusa. «Iremos a dar lo máximo con lo que vayamos». El de Calamonte será el último partido del año para la UPP, que descansa en la jornada siguiente y no volverá a jugar hasta el 10 de enero.