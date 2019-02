El Plasencia ya empieza a jugarse la permanencia frente al Bodegas Rioja

Aunque resten dos jornadas para acabar la primera fase del campeonato y decidir por tanto los dos sextetos que jugarán, unos por por el ascenso --los seis primeros clasificados de cada grupo-- y los otros, los equipos que pelearán por no descender –los seis últimos--, para el Plasencia Extremadura empieza esta noche ya la segunda fase. Caso de ganar (20.00 horas) al Bodegas Rioja Vega, metería a los de Logroño en la pelea del descenso y sumaría una victoria más a su favor.

Lo cierto es que tras la derrota en Gijón los pupilos de Rafa Sanz ya no tienen virtualmente opciones de esquivar caer al grupo del descenso y además, tirando ya de matemáticas, resulta que los placentinos, a pesar de contar hasta ahora con nueve victorias, solo arrastrarían cuatro de ellas para esta segunda fase. Esta rémora se arrastra a su pesar ya que el Plasencia ha conseguido vencer en cinco ocasiones a equipos que estarán en la parte alta, triunfos que sin embargo no van a contar en la segunda fase «Hemos ganado cuando hemos podido, uno no elige donde ganar. Hemos caído en seis partidos por menos de tres puntos de diferencia», señalaba el técnico Rafa Sanz, que incidía en que «para nosotros la segunda fase no tiene 12 partidos, sino 14. El de esta noche y el que ya perdimos en Gijón».

SIN AMERICANOS OTRA VEZ / Ante la ausencia de la pareja de americanos, Morgan y Roberts, que siguen en Estados Unidos gestionando su documentación, el club ha intentado reforzarse, pero a pesar de que Sanz propuso dos nombres, ninguno de ellos se ha concretado. Uno porque no era viable económicamente y el otro al final declinó la oferta. El entrenador no quiso desvelar los nombres. Para él, la situación de la falta de efectivos es «muy grave. No sé cuándo llegarán y si lo hacen tras tres o cuatro semanas sin estar en la dinámica del equipo habrá que ver en qué condiciones».

El equipo tiene dificultades incluso para entrenar con normalidad, se quejaba Sanz «Nos ha estado ayudando Pablo Bayle, que es un jugador que yo siempre he tenido buen respeto, ama el juego y los entrenamientos, aunque no debe tener muchos padrinos, Ayer tenía siete jugadores, por lo que la situación es de una gravedad extrema». Señalaba además que «los equipos por evitar el descenso van a ir a saco. Cuando nos quedamos con diez, ya estábamos sin red, pero con ocho la situación es, repito muy grave y hay que poner remedios importantes. Cuando uno tiene metástasis no se puede poner una tirita».

Del Rioja destacó que es un equipo con «una gran capacidad atlética, intensos y de ritmo alto, muy marcado por la intensidad de Carlos Noguerol. Poderosos en el rebote ofensivo. Tendremos que igualar esa capacidad física con nuestros ocho jugadores».