Platero marca un hat trick en el primer test del Cacereño

Sigue entonado el Cacereño. No porque este viernes se haya impuesto 3-0 al juvenil de División de Honor del Badajoz, sino porque a pesar de ser un amistosos, no bajó el ritmo en ningún momento y volvió a mostrar ese buen fútbol que tanta alegrías está dando a su afición en los últimos partidos. Ese era el objetivo de Julio Cobos, que apenas se dio concesiones en el once inicial más allá de la entrada en la portería de Gorka Magunazelaia en lugar de Ángel Bernabé. Apenas tuvo trabajo. El resto, habituales, con la coincidencias en el once de Ocaña y Segura, los refuerzos invernales. Carlos Andújar, Caramelo, Javito, Gustavo y Caco vieron el partido desde la grada.

Sobre todos sobresalió Platero, autor de los tres goles del conjunto verde. El máximo artillero del Cacereño en liga, nueve tantos, fue letal frente al guardameta blanquinegro. El primero, en el minuto 10, fue la ‘clásica’ jugada de Teto, que llega hasta línea de fondo y da un pase al centro del área con destino primero a Fassani, que intenta rematar de tacón, aunque sin suerte. O con toda. Porque el balón le llega a Platero, que sin oposición y desde el área pequeña hace el 1-0.

El segundo se lo fabricó él mismo. Recupera en tres cuartos de campo y se interna en el área para apoyarse en Teto, que le asiste para que acabe haciendo el 2--0 en el 23. El tercero, ya en la segunda parte (m.57), volvió a tener de protagonistas a Teto y Platero: asistente el primero, goleador el segundo.

El Cacereño descansa este fin de semana, en el que se juega la última jornada de la Tercera División extremeña. La liga no volverá hasta el 4 de abril, aunque antes volverá a jugar otro partido de preparación, el próximo domingo ante el Don Benito de Segunda B. Ahí no estará Marvin, que ser irá con su selección.