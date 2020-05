Con el playoff más cercano

El centrocampista del Badajoz Sergi Maestre reflexiona en voz alta en la reanudación del trabajo esperanzado en el ascenso a Segunda División tras el playoff express, que espera jugar.

Cuenta que «es una situación extraordinaria. Hemos sabido competir contra equipos de mayor entidad o categoría que nosotros a día de hoy. Dimos la cara siempre ante los de la parte alta. Lo que nos encontraremos en el play-off es equipos de muy buen nivel y lo que está en interrogación el estado en el que se llega a los play-off. Puede ser determinante el equipo que ha aprovechado más el parón para ponerse las pilas. Al final es un partido de fútbol en el que son 90 minutos y la ilusión y el estado mental también jugarán un papel importante. Y esperemos que juegue a nuestro favor».

Un mes y algo más será tiempo suficiente para entrenar y preparar el playoff. «Estamos entrenando muchísimo y si todo va bien y podemos entrenar en el campo, un mes y pico será suficiente para esa eliminatoria. Te estás preparando un periodo de tiempo igual que una pretemporada que es para diez meses mientras que esto es para un partido y con suerte y ojalá sea así, para tres».

Los rivales

El primer rival sería el filial del Atlético de Madrid o del Athletic de Bilbao o el Sabadell y después un campeón de otro grupo que haya perdido la ronda de primeros. «Del Sabadell he visto más partidos porque me gusta seguir el grupo 3 por mi pasado y los amigos de allí. Será complicadísimo». Por el tema de salud, está tranquilo «porque todos los equipos tenemos la capacidad para realizar estos test e ir comprobando el estado de salud de los jugadores. El riesgo 0 no existirá hasta que haya una vacuna. Es un trabajo que da de comer a muchísima gente y tiene que ir volviendo a la normalidad. Habrá riesgo de contagio, pero en el tiempo que dure el play-off express, se enfrentarán dos plantillas y puedes tenerlo controlado con los test. Algo de riesgo habrá por el contacto cercano pero está acotado el círculo».

Sergi desvela que «al poco tiempo de parar la competición estuve dos días con fiebre, en cuarentena sin salir, avisé a las autoridades sanitarias, no llegaron a hacerme la prueba los servicios médicos y aprovechando que teníamos que pasarla, el lunes además del test del bastoncito en la cavidad bucal y nasal me hicieron una analítica para que todo estuviera en orden».

Maestre explica que «ha sido una situación complicadísima para toda la población. En la parte que nos toca, a los que estamos acostumbrados a la rutina deportiva nos aleja de lo que nos apasiona».