El playoff de Tercera no convence a los principales clubs implicados

No convence a la mayoría de los implicados la fórmula propuesta por la Federación Española de Fútbol de disputar una plaza de ascenso a Segunda B entre los actualmente cuatro mejores clasificados del grupo XIV de Tercera, siempre a partido único y a puerta cerrada cuando se den las condiciones de salud para ello. Especialmente molestos están Villanovense y Moralo, aunque Coria y Cacereño también ofrecen objeciones. El Extremadura B la ve complicada también.

VILLANOVENSE / El Villanovense está desconforme y se siente perjudicado si finalmente sale adelante el formato. En la entidad serona consideran que el hecho de ser el primer clasificado en la liga debería darle algún tipo de ventaja: «La idea es muy básica, jugar un play off en igualdad de condiciones es perjudicar al primer clasificado y premiar al resto. Perdemos ese factor de la doble oportunidad», afirman a El Periódico fuentes del club, informa Carlos Pino.

Ayer no se quisieron hacer más declaraciones públicas porque consideran que aún hay que esperar a la decisión final, pero recuerdan que el caso del Villanovense no es el único: «Como nosotros hay otros 17 líderes, algunos con grandes proyectos que se jugarán a una carta el ascenso».

En Villanueva de la Serena consideran que lo mejor hubiera sido terminar la competición actual, aunque reconocen que en estos momentos es difícil llegar a ese escenario: «Nosotros creemos que lo justo es finalizar la competición, pero sabemos que es complicadísimo», aseguran.

Pase lo que pase en el Villanovense competirá: «Acataremos la decisión que se tome pero lucharemos porque sea lo más justa para el club y sus aficionados».

CORIA / Tampoco hay entusiasmo en el Coria, segundo clasificado. Jesús Manibardo, su director deportivo, defiende «terminar la competición ya fuese jugando en junio y en julio, porque estábamos en un buen momento dentro de una temporada histórica, en la que hemos sido líderes hasta un gol en el minuto 93», haciendo referencia a lo sucedido en el partido ante el Villanovense. También se queja de que «se nos limita que solo haya un ascenso extremeño» y que «además no vamos a poder tener cerca a nuestra afición. Para nosotros no va a ser lo mismo».

CACEREÑO / Luis Jaime Puebla, su director general, considera que el Cacereño debería partir en la fase final desde la primera posición y no desde la tercera que ocupa actualmente. Su razonamiento se basa «en el artículo 199.5 del reglamento de la Federación Española, en el que se dice que si no se puede terminar la segunda vuelta, hay que tener en cuenta únicamente los resultados de la primera». Y como el CPC fue ‘campeón de invierno’, sería a quien le correspondería jugar contra el cuarto y no contra el segundo, el Coria. «Estamos de acuerdo con la propuesta siempre que no se modifique», advirtió.

También señala que no sería justo que su entidad entrase en posibles cómputos con la clasificación actual cuando tiene pendiente un partido aplazado, el que le mediría al Aceuchal.

EXTREMADURA B / Los filiales azulgranas son cuartos empatados a puntos con el Moralo, pero con el coeficiente particular a favor. Ganaron poco antes del estado de alarma al Moralo por 3-2 en Almendralejo y empataron 1-1 en la primera vuelta en Navalmoral.

Juan Marrero, su entrenador, asegura que «ahora para nosotros el fútbol está en un segundo plano. Lo primero es solucionar esta crisis sanitaria que nos está dejando tantos muertos y acataremos lo que diga la federación». De todos modos, ve «muy difícil que volvamos a jugar. Entiendo que hasta mediados de junio, como mínimo, no vamos a entrenar. Lo veo precipitado».

De todos modos, en el seno del Extremadura están más pendientes primero de saber qué ocurre con el primer equipo y luego todas las estructuras de la entidad, informa Rodrigo Morán.

MORALO / Muy en contra está el Moralo. Para Horacio López, su presidente, «mantenemos nuestra postura de hace mes y medio. La liga tiene que terminar en las fechas que sea y cuando haya las garantías necesarias para todos».

Además, no está ni siquiera de de acuerdo con que el Extremadura esté cuarto. «Estamos empatados a puntos y tenemos perdido el average particular, pero ganado el general, que es el que vale porque el campeonato no ha terminado. Defenderemos nuestros intereses hasta el final». La idea que se lanza desde Navalmoral sería incluir en un playoff a los ocho primeros, «los más regulares».

El entrenador, José Diego Pastelero, y la plantilla están de acuerdo con él. «Es injusto que haya un premio para unos y un castigo para otros. El planteamiento era llegar en nuestro mejor momento al tramo final y eso no se valoraría», dice el técnico, según informa Pepe Barrado.