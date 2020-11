«Podemos dar mucho más», asume Jorge Barba, jugador del Cacereño

Las cosas no están saliendo como se esperaban en el Cacereño, pero en el vestuario, al menos públicamente, se mantiene la calma. «Estamos trabajando bien», es el mensaje. Y siguiendo en esa línea, los resultados llegarán más pronto que tarde. No duda de ello Jorge Barba, uno de los refuerzos de este verano que todavía no ha podido mostrar todo su potencial. Se lesionó en la primera jornada, reapareció en la última media hora de la quinta (Olivenza) y en la sexta (Arroyo) ya sí pudo jugar todo el encuentro. «Estaba tocado del último partido de pretemporada, pero decidimos que podía estar en el banquillo y salir unos minutos si hacía falta. Tuve la mala suerte de salir y romperte», rememora el mediapunta malagueño de 27 años.

En pretemporada fue de los mejores del conjunto verde y pronto, puede que incluso este domingo ante el Trujillo (Príncipe Felipe, 12.00 horas), pueda volver a mostrar todo su potencial.

Confiando en que el Cacereño revertirá esta difícil situación y que acabará consiguiendo un billete para Segunda División B, Jorge Barba hace autocrítica y reconoce que tanto él como sus compañeros saben que «podemos dar mucho más. Está claro que no son los resultados que esperábamos, pero llegarán, esto son circunstancias del fútbol».

Y aunque este domingo se supera el primer tercio de la primera fase de la competición y «no hay mucho más margen para el error», el mediapunta está seguro de que hay tiempo suficiente para darle la vuelta a la situación y encarar la segunda fase con todas las garantías (se arrastran todos los puntos de la primera a la segunda). «Seguro que todos los equipos de arriba se acabarán dejando atrás algunos puntos. Además, también tendremos que jugar contra ellos».

Por estos motivos es rotundo al asegurar que no hay nervios en la plantilla. «Sabemos que el Cacereño tiene que aspirar a lo máximo, que tenemos que estar arriba. Pero nervios no hay, asumimos la responsabilidad y tenemos claro que debemos mejorar».

Jorge Barba, que llegó al Cacereño este verano tras jugar la temporada pasada en Segunda B con el Algeciras («no tuve muchas oportunidades», reconoce), le pide paciencia a la afición. «Entiendo su malestar, es verdad que tenemos que estar más arriba y ganar los partidos. Les pediría que estén tranquilos, que confíen en nosotros, que vamos a darlo todo y al finas nos vamos a llevar alegrías». La primera intentará que sea este domingo ante el Trujillo, donde tiene muy claro que lo más importante será «abrir pronto la lata».