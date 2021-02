Pogacar regresa para imponerse en la carrera de su 'país'

A nadie le sorprende ya que Tadej Pogacar, como actual y máximo fenómeno del ciclismo (y todavía más mientras el belga Remco Evenepoel siga en fase de recuperación de la brutal caída de agosto), gane allí donde corra, en este caso en el UEATour, la ronda por etapas, siete en total, que se ha disputado esta semana en los Emiratos Árabes Unidos, y que ha supuesto el inicio del World Tour, la primera división del ciclismo donde se agrupan las principales carreras.

It's the final! 🏆 🎉



Congratulations to @TamauPogi who secures overall victory at the @uae_tour 🇦🇪!#UAETeamEmirates #RideTogether #UAETour pic.twitter.com/VvnzlrXvrb