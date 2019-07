«¿Pogba? Sabemos lo que queremos, estamos en ello»

Zidane insiste en fichar a Paul Pogba, a pesar de que Florentino Pérez, el presidente del Madrid, no parece muy dispuesto, amparándose en que el United pide una auténtica fortuna (170 millones de euros) por desprenderse del centrocampista. «Lo que puedo decir es que sabemos lo que queremos y puede pasar hasta el día 31», dijo el técnico.

«Parezco tonto, siempre contesto lo mismo: sabemos lo que queremos hacer y estamos en ello», reiteró después el entrenador del Madrid, quien tras agradecer las condolencias por el fallecimiento de su hermano, que le apartó unos días de la concentración, no quiso dar más pistas sobre la composición definitiva de su plantilla. Hermético y, a la vez, distendido estuvo el técnico. «Estoy feliz por el trabajo que hemos hecho, tengo que darle la enhorabuena a todos mis jugadores», aseguró.

Luego, el entrenador admitió las conversaciones con los jugadores con los que no cuenta. «Es difícil, pero cada jugador sabe su papel y lo que queremos hacer», afirmó antes de abordar el complejo futuro de Bale. No halla salida el Madrid para el galés. Y él, además, no quiere irse. «No es un problema que se quede, tiene contrato y está aquí, pero puede pasar de todo. Su papel no ha cambiado desde junio», dijo Zidane.

EL BARÇA, EN JAPÓN / Tras una semana de trabajo en Barcelona, el conjunto azulgrana se subió ayer al avión camino de Japón, donde inicia otra fase en su preparación veraniega. Una fase llena de actos extradeportivos para difundir la imagen de marca del club, al tiempo que arranca el tercer proyecto de Valverde. Arranca aún incompleto. Ni rastro, por ejemplo, del lateral izquierdo que necesita la plantilla. Arranca con sus dos primeros choques amistosos. El estreno del Barça de Griezmann y de Jong –a la espera de que vuelvan Messi, Suárez, Coutinho, Arthur y Arturo Vidal, que participaron en la última Copa América– será el martes en Tokio ante el nuevo Chelsea de Lampard. El choque tendrá el componente emocional del reencuentro con Pedro.

El segundo amistoso será el sábado en Kobe ante el Vissel de Iniesta, Villa y Samper.