Portu, nuestro portero en el cielo

Hasta el último segundo de tu vida quisiste compartirlo con las personas que querías. Jamás vi un gesto tan extraordinario de generosidad y fuerza, que me ha dejado marcado para siempre. Dos días antes de morir, viendo que el desenlace era inmediato y ya no había solución, te despediste de nosotros y pudimos escucharte y decirte por última vez, “te quiero amigo”.

Portu, entre lágrimas y suspiros quise que recordaras la gran huella que dejabas en una vida de la que debías sentirte muy orgulloso, a nivel humano, deportivo, profesional…con tus maravillosos hijos y muchísimos amigos que te echaremos de menos.

Nos enseñaste que el camino de la vida se recorre con bondad, generosidad, alegría, honestidad, pasión por lo que haces... Y en tus últimas palabras hacia mí, seguías preocupado por cómo me sentía tras la muerte de mis padres, siempre dándome cariño desde que nos conocimos y más preocupado por mí que por ti.

Siento una enorme tristeza por tu marcha y una cálida paz por haberte homenajeado en vida. Seguro que merecías mucho más pero al menos pude compartir contigo momentos imborrables. Desde el especial de los 30 años del Montijo-Real Sociedad de la Copa del Rey pasando por escribir tu preciosa biografía en mi libro “MEDníficos”, darte un premio del Museo Extremeño del Deporte en una gala con 300 personas, mostrar tu camiseta y botas en el museo, entrevistarte en radio y televisión, compartir exposiciones -la tuya una impresionante colección mundial de bomberos y la mía de fútbol-…tantos recuerdos que llevamos en el corazón.

Te buscaremos en una nube en el cielo, quizá en forma de portería desde donde nos seguirás protegiendo. Fuiste uno de los mejores guardametas de la historia del fútbol regional: 16 años en el Mérida, ocho como meta y otros ocho como entrenador de porteros, además de brillar cinco temporadas en el Montijo que se midió a la Real de Arconada, mostrando tu enorme calidad también en el Arroyo de San Serván, Imperio, Mérida Promesas, Cristian Lay Jerez, Santa Amalia, Zalamea, Cerro de Reyes y Burguillos.

Jugaste hasta los 42 años y eras un adelantado de tu época, con gran calidad técnica con los pies que te permitió marcar un gol al Moralo desde tu portería y ser el máximo goleador de la selección extremeña de fútbol sala.

También destacaste en pádel, como campeón de Europa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entre las ocho mejores parejas del mundo. Y desarrollaste una extraordinaria carrera como bombero en Villafranca de los Barros con más de tres décadas de profesión.

“Siempre digo que con el cáncer no vale quejarse y el deporte me ayuda a llevarlo porque he estado una vida compitiendo y sigo haciéndolo”, declaraste hace un par de años. Luchaste como nadie hasta el último balón del partido con 59 años y ahora te toca descansar eternamente. Eres único e irrepetible querido José Manuel Rivero Tapia. Da recuerdos a Juanín, García Sánchez, Ricardo Zamora, Ramallets y San Pedro, con los que seguro hablarás de fútbol.