Potente doble cita en Cáceres: Cacereño-UPP y Dioce-Trujillo

Nueve partidos del grupo XIV de Tercera hoy y dos de los más interesantes se disputan en Cáceres: Cacereño-Plasencia por la mañana y Diocesano-Trujillo por la tarde. En ellos estará la lucha por un liderato que intentará conservar el Villanovense ante el Arroyo.

VILLANOVENSE-ARROYO / Y es que el conjunto de Pepe Masegosa marcha primero igualado a puntos con el Trujillo y con uno más que el CPC. Vencer al Arroyo supondrá mantenerse en tan privilegiada posición, aunque para ello deberá emplearse al máximo. Si algo está caracterizando al conjunto arroyano está siendo su tremenda solidez defensiva, con solo 12 goles encajados por ahora. En ocasiones similares al ‘Villano’ le ha costado superar a rivales ordenados, pero es obviamente favorito (17.00 horas).

diocesano-trujillo / En Trujillo siguen pellizcándose: ¿cómo es posible que un recién ascendido lleve nueve victorias consecutivas y se hayan enroscado en la zona alta de la clasificación, incluso aspirando a la cima? Mucho que ver tiene el acierto de su delantero Ensa, pero hay un trabajo más profundo de equipo? Hoy eso estará volverá estar sobre el terreno de juego frente a un ‘Dioce’ que, apoyado en los goles de Bernal, firma una temporada muy similar a las anteriores: su vitola es la entrega y la competitividad bien entendidas (16.30).

CACEREÑO-plasencia / Todo un clásico el pulso entre los que seguramente sean los dos clubs más históricos de su provincia. Lo cierto es que la UPP no anda en un momento muy fino a nivel financiero, lo que le está lastrando en parte y sus aspiraciones no pueden pasar de estar en la zona media, al menos por ahora. En el Cacereño la semana ha transcurrido entre lamentos por el partido de Valverde de Leganés, resuelto con un magro empate, y los preparativos de cara al choque copero ante el Alcorcón. Los verdes no pueden permitirse dejar escapar punto alguno (12.00).

CORIA-CALAMONTE / El cuarto en discordia es el Coria, que no puede aspirar al primer puesto pero está bastante cerca: a 4 puntos de Villaonvense y Trujillo y a 3 del Cacereño. Su victoria en Valdivia le permitió escapar de un momento de dudas tras perder frente a Cacereño y Moralo y ahora, con un calendario más favorable, intenta reforzar esa confianza recuperada. Se mide a un Calamonte quizás algo por debajo de lo esperado y que ha cedido en cuatro de sus seis últimos encuentros. No debe descuidarse (17.00).

jerez-extremadura b / Pulso entre aspirantes a arañar la cuarta plaza. De momento, la temporada del filial azulgrana está siendo algo mejor (quinto a dos puntos del Coria), pero el Jerez es un equipo veterano que se ha mostrado especialmente solvente en casa (cinco de sus siete victorias han sido en el Manuel Calzado). Respecto al Extremadura B, cumple a la perfección el tópico: es capaz de lo mejor y de lo peor, pero su línea está siendo en general bastante positiva (12.15).

olivenza-aceuchal / Dos derrotas consecutivas han enfriado el ímpetu del Aceuchal, que pese a ello está firmando una campaña fascinante, con grandes victorias como las obtenidas en Cáceres y Coria. Todo lo contrario sucede con el Olivenza, tercero por la cola y con necesidad de quitarse de encima los miedos (12.00).

AZUAGA-FUENTE DE CANTOS / Buen momento de los locales, que acumulan cuatro victorias en los últimos seis encuentros y alimentan esperanzas, aunque encajan demasiados goles como para pretender estar más arriba. El Fuente de Cantos (siete derrotas en los últimos ocho partidos, cuidado ahí) aparece como víctima propiciatoria (12.00).

MIAJADAS-MONTIJO / Interesante encuentro: son dos escuadras que, sin estar en zona de descenso, sí la tienen demasiado cerca. Quien gane le habrá dado un buen empujón a sus aspiraciones de tener al menos unas navidades tranquilas. Parece que los locales llegan un poco mejor (12.00).

LLERENENSE-VALDIVIA / Mirando la clasificación, podría pensarse incluso que el Valdivia ya está descendido, y esto que acaba de empezar diciembre: solo tres puntos, sin victoria alguna que llevarse a la boca, después de quince jornadas disputadas. El Llerenense, que todavía necesita despegar (decimosexto), intentará que la resurrección no empiece esta tarde (16.30).