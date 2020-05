La Premier inicia los entrenamientos en grupo

Al abrigo del inicio de la competición en la Bundesliga y con los equipos de La Liga ya una semana en sus lugares de trabajo, los clubes de la Premier League han votado de forma unánime, en la reunión mantenida este lunes, para que los entrenamientos en grupo vuelvan a partir de este martes. Los clubes han dado el ok al protocolo presentado por la Premier League, y los jugadores volverán a entrenarse en pequeños grupos con el objetivo de volver a la competición en junio.

"El paso uno del protocolo de entrenamiento permite a los equipos entrenar mientras mantienen la distancia social. Entrenamiento de contacto aún no está permitido", aseguró la Premier en un comunicado.

Protocolo de actuación

Los jugadores y entrenadores de la Premier recibieron un dossier de 40 páginas con las normas para entrenar la semana pasada, entre las que se encontraban la prohibición de las entradas a ras de suelo y la obligación de desinfectar los campos. "El primer paso ha sido acordado en consulta con los jugadores, los entrenadores, los doctores de la Premier League, expertos independientes y el Gobierno", añadió el organismo.

Según la misma fuente, "estricto protocolos del más alto nivel" asegurarán que todo el mundo vuelva a la competición "en el ambiente más seguro posible". "La salud y el bienestar de todos los participantes es la prioridad de la Premier League y el retorno seguro a los entrenamientos es un proceso paso a paso", apuntó la liga.

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so



