Preocupación en el Mérida por la forma de perder en el debut

El Mérida perdió en la primera jornada (0-1) frente al Talavera, una derrota dolorosa por la mala imagen del equipo de Dani Mori. Desde el punto de vista clasificatorio, perder en la primera jornada, a pesar de que este primer tramo de la competición solo tiene 18 jornadas, no es algo que deba saltar las alarmas porque quedan muchos puntos por disputar, lo que es más preocupante es que un equipo con la calidad que atesora el emeritense no fuera capaz de disparar entre los tres palos en todo el partido.

El cuadro romano ha llegado muy justo a nivel físico a la primera cita liguera, debido a los más de veinte días que el equipo no ha podido entrenar con normalidad por el covid-19, el propio Dani Mori, técnico emeritense, reconocía al final del choque que “teníamos que gestionar bien para llegar bien al tramo final” y parecía que ese era el plan. En la primera parte dejarle la iniciativa al rival, intentar que el partido no tuviera un ritmo alto y salir con otros aires en la reanudación.

Tras el descanso llegaron los mejores minutos, pero la lesión a los nueve minutos de la segunda parte de Edu Cortina dio al traste con lo preparado, porque la mejoría estaba pasando por un mayor protagonismo del centrocampista, sin embargo, todas las alternativas que intentó Mori desde el banquillo, principalmente refrescando a los atacantes, no funcionó ninguna, pues el equipo siempre se vio superado por el rival.

Además del juego o la falta de él, mermado por el nivel físico, el Mérida fue un equipo muy débil defendiendo las jugadas a balón parado, aspecto más de concentración que de físico. De hecho, aunque la sensación era que el Talavera estaba siendo superior, el peligro real solo fue capaz de crearlo en las acciones de estrategia, donde conseguía rematarlo todo o recuperar la segunda jugada, de ahí que el gol llegara en una de estas acciones. Mucho margen de mejora tiene el cuadro romano en este aspecto tanto defensivo como ofensivo.

Además de Dani Mori, que reconoció al final del partido que «tenemos que mejorar en todo», el presidente, Paco Puertas, a través de su perfil de Twitter ha querido dar un pequeño toque de atención: «mal comienzo del equipo. Muy por debajo del su nivel, de nuestra afición que lo dio todo y del club que está entregado con el proyecto. Ahora es el momento del cuerpo técnico y de la plantilla para demostrar que solamente ha sido un accidente. A trabajar desde hoy mucho más y mejor».



La siguiente cita para el cuadro romano será el primero de los muchos derbis extremeños, en esta ocasión frente al Villanovense, que se estrenó con una goleada (0-3) en el campo del Villarrubia.